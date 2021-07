Prvi upisni rok na fakultetima: Jagma za plavu i bijelu uniformu

BANJALUKA, ISTOČNO SARAJEVO - Nakon prvog prijemnog ispita za prvi ciklus studija na velikom broju studijskih programa na dva javna univerziteta u Srpskoj popunjena su skoro sva mjesta, potvrdili su za "Nezavisne" s ovih visokoobrazovnih ustanova.

Konkursom za upis studenata u prvu godinu studija na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj planirano je da bude upisano 4.720 brucoša.

Naime, kako kažu s Univerziteta u Banjaluci najviše kandidata je ostvarilo pravo upisa na Fakultet bezbjednosnih nauka, Elektrotehnički fakultet, Medicinski fakultet, te studijske programe Predškolsko vaspitanje i Psihologija na Filozofskom fakultetu.

"Studijski program Arhitektura na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, studijski program Matematika i informatika na Prirodno-matematičkom fakultetu, studijski program Engleski jezik na Filološkom fakultetu, te SP Političke nauke na Fakultetu političkih nauka na ovim studijskim programima popunjena su gotovo sva mjesta", kazali su iz Univerziteta u Banjaluci.

Ističu da veliko interesovanje vlada i za pojedine studijske programe Mašinskog fakulteta, te Ekonomski i Pravni fakultet.

Najviše slobodnih mjesta je ostalo na studijskim programima na Prirodno-matematičkom fakultetu, Tehnološkom fakultetu, Rudarskom fakultetu i Poljoprivrednom fakultetu.

Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci, kazao je za "Nezavisne novine" da već tradicionalno vlada veliko interesovanje za ovaj fakultet.

"Mi smo jako počastvovani što imamo veliki broj studenata koji su zainteresovani za naš fakultet", kazao je Škrbić.

Ističe da je za medicinu veća zainteresovanost nego što su njihovi kapaciteti.

"Studijski programi kao što su Radiološka tehnologija ili Studijski program za laboratorijsku dijagnostiku i fizikalnu rehabilitaciju su već popunjeni. Nešto manje interesovanje ove godine je za studijski program Stomatologija i Farmacija", kazao je Škrbić.

Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Banjaluka, kazao je da su već u prvom upisnom roku ispunili upisne kvote.

"Rekordna je zainteresovanost mladih za upis, koja je iz godine u godinu veća. Ove godine imali smo 178 prijavljenih kandidata, a primali smo 130", kazao je Ćeranić.

Dok na pojedinim fakultetima vlada gužva, na nekoliko fakulteta ne samo da kvote nisu popunjene, nego je i broj studenata koji su polagali prijemni ispit zabrinjavajuće mali.

Radosav Dekić, prodekan za nastavu na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Banjaluka, kazao je za "Nezavisne novine" da se na svih osam studijskih programa prijavilo 65 kandidata, iako je konkursom predviđeno da u prvu godinu studiranja bude upisano 230 studenata.

"Najveće interesovanje je bilo na studijskom programu Matematika i informatika. Na smjeru Informatika, gdje je konkursom bilo predviđeno da se upiše 25 kandidata, imali smo 28 prijavljenih", kazao je Dekić.

Dodao je da je odmah poslije toga najviše zainteresovanih budućih studenata bilo za smjer Biologija, dok su ostali imali manji broj prijavljenih kandidata.

"Broj prijavljenih studenata ove godine je manji nego ranijih godina", kazao je Dekić i ističe da nadu polažu u drugi upisni rok.

Vera Ćerviz Nišić, prorektor Univerziteta Istočno Sarajevo, kazala je za "Nezavisne" da je najveće interesovanje vladalo za Medicinski fakultet u Foči.

"Ove godine su u prvom upisnom roku na sva tri studijska programa na Medicinskom fakultetu popunjene sve kvote što se tiče budžeta, ali veliko interesovanje je bilo za studijski program Računarstvo i informatika na Tehničkom fakultetu", kazala je Ćerviz Nišićeva.

Dodala je da najviše slobodnih mjesta ima na Filozofskom fakultetu, i to studijski programi Matematika i fizika, Istorija, Srpski jezik, Filozofija i Geografija.

Inače, prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 30. avgusta i traje do 3. septembra. Polaganje prijemnog ispita je 6. septembra, a objavljivanje rezultata je do 8. septembra. Upis primljenih kandidata počinje 13. i traje do 17. septembra.