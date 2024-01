Radivojša: Srpska djeca i dalje ne mogu da izučavaju maternji jezik

GLAMOČ - U školi u Glamoču srpskoj djeci je uskraćeno pravo izučavanja maternjeg srpskog jezika i moraju da odluče da li će izučavati hrvatski ili bošnjački jezik, rekao je Srni načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša.

"Po Ustavu BiH zagarantovano je da srpska djeca izučavaju maternji jezik, ali nažalost u praksi nije tako", ukazao je Radivojša.

On je naveo da je to veliki problem, jer se u Glamoču od povratka do danas izučava hrvatski i bošnjački jezik, a srpskog nema.

"Pojedini kažu da smo pričom o neizučavanju srpskog jezika u školi u Glamoču dosadili, ali mi nećemo odustati jer imamo pravo na maternji jezik i vjerujemo da ćemo riješiti taj problem", rekao je Radivojša.

On je ukazao da su srpski povratnici u Glamoč veoma razočarani zbog ovog problema.

