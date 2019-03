Rajčević: Nagradni budžet za najbolju tehnološku inovaciju 38.000 KM

BANJALUKA - Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević najavio je danas početak trinaestog Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju /TNTI/ za čiji nagradni fond je Ministarstvo obezbijedilo 38.000 KM.

Rajčević je rekao novinarima u Banjaluci da se takmičenje odvija na osnovu specijalnih paralelnih veza Srpske i Srbije i memoranduma koji su potpisali Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, u cilju podsticanja inovativnosti i preduzetništva.

"To je ono što je bila primarna intencija vlada Srpske i Srbije i oba ova ministarstva. Takmičenjem za najbolju tehnološku inovaciju želimo podstaći inovatorstvo i kreiranje svih ideja koje mogu doprinijeti privrednom razvoju", naglasio je Rajčević.

On je naveo da je za 12 prethodnih godina ovo takmičenja prošlo ukupno 290 timova, od kojih su 94 tima nagrađena u ukupnom iznosu od 427.000 KM, dok je ove godine za prvo mjesto predviđena nagrada od 10.000 KM.

"Ove godine uveli smo još i dvije kategorije, a to su najbolji srednjoškolski i najbolji studentski tim koji će dobiti nagradu po 1.500 KM za svoje ideje", dodao je Rajčević.

On je rekao da je i značajan broj onih učesnika TNTI koji su sopstvene ideje i inovacije plasirali na tržište i da sada i zapošljavaju veći broj ljudi, a što je i najvrednije u ovom projektu.

Član Organizacionog tima TNTI iz Srbije Dragan Povrenović naveo je da TNTI kao jedinstveni projekat organizuje i u Srpskoj i Srbiji.

"Ne postoji takmičenje u Republici Srpskoj i Srbiji, to je jedinstveni projekat. Sve što se radi u Srpskoj i Srbiji je identično, a jedina mala razlika je u tome što nam nisu budžeti zajednički i samo se na kraju raziđemo kada dijelimo nagradni fond", pojasnio je Povrenović.

On je naveo da je rok za prijavu ideja i inovacija 30. april, nakon čega, do kraja godine kada je proglašenje najboljih, slijedi čitav niz aktivnosti, kao i višemjesečni zajednički rad svih takmičara i onih koji ih obučavaju, kako da objasne šta su to napravili i kako to da prezentuju kao rješenje.