Raspisan konkurs za drugi upisni rok: 1.531 indeks čeka vlasnika

BANJALUKA - U drugom upisnom roku za prvi ciklus studija na Banjalučkom univerzitetu (UNIBL) mjesta ima za još 1.531 budućeg brucoša.

Kako se navodi u jučerašnjem konkursu, koji je objavila ova visokoškolska ustanova, najviše slobodnih indeksa ima Prirodno-matematički fakultet (181), zatim Poljoprivredni (155), Pravni (152) i Ekonomski fakultet (104). Šansu da postane student Fakulteta bezbjednosnih nauka ima samo sedam svršenih srednjoškolaca, dok su na Rudarskom fakultetu slobodna 43 mjesta, a upravo na ovaj fakultet u prvom roku prijavilo se najmanje studenata - svega pet.

Što se tiče drugog ciklusa studija, na UNIBL ima mjesta za 1.266 studenata, a za treći ciklus studija slobodna su 123 mjesta.

UNIBL je za drugi ciklus studija ponudio najviše mjesta za Fakultet političkih nauka (185), Pravni (158) i Ekonomski (130).

Na trećem najviše upražnjenih mjesta je na Medicinskom fakultetu (28), zatim AGF-u, Elektrotehničkom, Mašinskom i Tehnološkom (20), dok su za Šumarski fakultet ponuđena samo četiri upražnjena mjesta.

Na Banjalučkom univerzitetu kažu da će drugi upisni rok početi 27. avgusta i trajati do 5. septembra. Provjera znanja za one koji fakultet upišu u drugom roku biće 7. septembra, dok će konačna rang-lista biti objavljena do 14. septembra.

Što se tiče drugog upisnog roka za Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Stevo Pašalić, rektor ove visokoobrazovne ustanove, juče je rekao da će konkurs za upis studenata biti objavljen do kraja ove sedmice.

"U prvom roku upisali smo 1.009 studenata, očekujemo još barem 300 u drugom roku. Od ove godine imamo na studijskom programu geografija novi smjer analitičar životne sredine, a na master studiju master informatike u obrazovanju", rekao je Pašalić.

Podsjećamo, mnogi fakulteti na Univerzitetu u Banjaluci nakon objavljivanja rezultata prijemnog ispita ni u prvom roku nisu ni blizu popunjavanja konkursne kvote, a kvalifikacioni ispit u julu polagalo je 2.039 kandidata. Najveća gužva bila je na Medicinskom fakultetu, gdje je prijemni ispit polagalo 390 kandidata, zatim na Filozofskom 224 i Elektrotehničkom 215. Najveće interesovanje srednjoškolci su pokazali za studijski program medicina, zatim psihologija i predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu, te računarstvo i informatika na Elektrotehničkom. Na Akademiji umjetnosti u Banjaluci najveće interesovanje vladalo je za studijski program dramska umjetnost.

Slična situacija je bila i na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, gdje je najviše maturanata izrazilo želju da upiše Medicinski fakultet u Foči, na kojem se za 165 slobodnih mjesta borio 191 kandidat. Na ostalim fakultetima ovog univerziteta nije bilo prevelike gužve imajući u vidu činjenicu da su prijemni ispit na Elektrotehničkom fakultetu polagala 72 srednjoškolca, a mjesta ima za skoro dvostruko više. Na prijemni ispit na Pravnom fakultetu izašla su 64 kandidata, a mjesta je bilo za skoro tri puta toliko.