Raspisan konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku

BANJALUKA - Raspisan je konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku za sve cikluse studija na Univerzitetu u Banjaluci u akademskoj 2018/2019. godini, a mjesta ima za 1.531 studenta.

Kako je predviđeno, na svih 17 organizacionih jedinica planiran je upis 200 studenata čije školovanje se finansira iz budžeta, saopšteno je iz Univerziteta u Banjaluci.

Na sufinansiranju ima mjesta za 1.065 studenata, a na samofinansiranju za njih troje.

Osim toga, ima mjesta i za 150 studenata stranih državljana, kao i za 113 studenata koji će se školovati kao vandredni studenti.

Najviše slobodnih mjesta za upis na prvi ciklus ima na Prirodnomatematičkom fakultetu i to 181, zatim na Poljoprivrednom 155, te na Pravnom 152.

Na Akademiji umjetnosti ostalo je 60 mjesta, na Arhitektonsko-građevinko- geodetskom fakultetu 53, Ekonomskom fakultetu 104, Elektrotehničkom 67, Mašinskom 92, Medicinskom 103, te na Rudarskom fakultetu 43.

Na Tehnološkom fakultetu ima 103 slobodna mjesta, na Šumarskom 95, Fakultetu bezbjedonosnih nauka sedam, Fakultetu političkih nauka 58, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta 65, Filozofskom 121 i na Filološkom 71.

Na drugom ciklusu studija planiran je upis 1.266 studenata, a za studije na budžetu ima mjesta za 126 studenata.

Za 565 studenata planirano je da se školarina sufinansira, dok 40 studenata samofinansira svoje školovanje. Ima mjesta za 110 stranih i 425 vanrednih studenata.

Na trećem ciklusu u akademskoj 2018/2019. godini na devet organizacionih jedinica planiran je upis još 123 studenta. NJih devet sufinansiraće svoje školovanje, 104 samofinansira školovanje, a 10 studenata može biti upisano kao strani državljani.

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok na svim ciklusima studija počinje 27. avgusta, a završava se 5. septembra. Polaganje prijemnog ispita je 7. septembra u 9.00 časova na svim fakultetima i akademiji.

Objavljivanje rezultata konkursa je do 10. septembra, a konačne rang liste do 14. septembra. Upis primljenih kandidata počinje 17. septembra i traje do 19. septembra.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 7. do 13. septembra, objavljivanje rezultata je 13. septembra, a konačne rang liste do 17. septembra. Upis primljenih kandidata trajaće oddo 20. septembra.

Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita biće održano 7. i 8. septembra, a na Fakultetu bezbjednosnih nauka 7. septembra.

Na fakultetima Univerziteta u Banjaluci na kojima i poslije drugog upisnog roka ostane slobodnih mjesta biće organizovan i treći upisni rok.