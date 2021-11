Raspisani konkursi za dodjelu 1.065 studentskih stipendija

BANJALUKA - Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske objavilo je danas četiri konkursa za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u Republici Srpskoj.

Studentima će biti dodijeljeno ukupno 1.065 stipendija.

"Konkursom za dodjelu stipendija u kategoriji uspješnih studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija dodijeliće se 650 stipendija, u kategoriji studenata deficitarnih zanimanja prvog ciklusa studija biće dodijeljeno 65 stipendija, u kategoriji ostalih studenata prvog ciklusa studija će se dodijeliti 335 stipendija, dok će se studentima sa invaliditetom prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji ostvaruju dodatak za pomoć i njegu drugog lica dodijeliti 15 sipendija", navodi se u saopštenju Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Stipendije se dodjeljuju 10 mjeseci. Mjesečni iznos stipendije je 200 maraka i isplaćivaće se u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu.

Ministartvo je u 2021. godini dodijelilo 1.000 stipendija studentima u Republici, a u budžetu sredstva za te namjene iznosila su 2.000.000 maraka. Realizacija isplata stipendija za 2021. godinu je u toku i okončaće se do kraja godine.

Do oktobra 2021. godine isplaćeno je osam stipendija.

