Raspisano takmičenje za učenike "Kako biti siguran na internetu"

BANJALUKA - S ciljem jačanja vaspitne uloge škole i dodatnog podizanja svijesti učenika o sigurnom ponašanju u virtuelnom svijetu, Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod raspisali su poziv na takmičenje za učenike pod nazivom "Kako biti siguran na internetu".

Željka Stojičić, ministar Prosvjete i kulture Republike Srpske istakla je da je internet sredstvo koje omogućava brže učenje i brži pristup informacijama, ali i da je, pored svih prednosti koje donosi, važno informisati učenike o značaju bezbjednog ponašanja na internetu, kao i o načinima zaštite od vršnjačkog nasilja na društvenim mrežama.

"Samo zajedno možemo zaštiti učenike od vršnjačkog nasilja na internetu i ovo je dužnost ne samo roditelja već i vaspitno-obrazovnih radnika i nadležnih institucija Republike Srpske. Pozivam sve učenike da se prijave na takmičenje i da na kreativan način predstave svoje ideje i da daju svoj odgovor na pitanje - kako mogu da se bezbjedno ponašaju prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija i kako mogu da se zaštite od vršnjačkog nasilja na društvenim mrežama", rekla je ministar Stojičić.

Kako su naveli u Ministarstvu, učenici uz podršku mentora treba da razmisle o tome šta je to što mladi ljudi treba da znaju o vršnjačkom nasilja na društvenim mrežama, koji su to načini zaštite, te na šta sve treba da obrate pažnju ako se oni ili njihovi prijatelji nađu u fokusu vršnjačkog nasilja na internetu.

"Učenici od 2. do 5. razreda takmiče se u izradi crteža, a učenici od 6. do 9. razreda i svi srednjoškolci takmiče se u odvojenim kategorijama u izradi postera i kratkih filmova u trajanju do 5 minuta", saopštili su iz Ministarstva.

Takmičenje se organizuje po četvrti put, a nagrade pobjednicima će biti dodijeljene povodom Međunarodnog dana sigurnog interneta u tri kategorije, a obezbijeđene su u saradnji sa društveno-odgovornim kompanijama iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Tekst takmičenja sa svim detaljima u vezi sa prijavom i načinom dostavljanja radova, kako ističu u nadležnom Ministarstvu, se nalazi na portalu Ministarstva prosvjete i kulture, a svi zainteresovani učenici svoje radove mogu da dostave do 29. decembra 2023. godine.