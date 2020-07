Roditelji traže 500 KM naknade u slučaju ponovne nastave na daljinu

BANJALUKA, GRADIŠKA - Grupa roditelja pokrenula je peticiju da ukoliko se u septembru nastava bude odvijala na daljinu Vlada RS snosi troškove učenja đaka na taj način da se roditelju po djetetu isplaćuje mjesečna naknada od 500 KM.

Naime, kako kažu, u tom slučaju bi roditelj mogao i da uzme neplaćeni odmor pa bude učitelj svom djetetu ili da plati stručno lice.

Ognjenka Jovičić, majka troje osnovaca iz Gradiške, koja je s grupom zabrinutih roditelja pokrenula ovu peticiju, ističe za "Nezavisne" da strahuju šta će se desiti u septembru i na koji način će se odvijati nastava.

"Vjerujem da sve nas koji imamo djecu školskog uzrasta već muči pitanje šta će se desiti ove školske godine. Da li će djeca pratiti nastavu iz školskih klupa ili preko TV ekrana? Mnogo nas je koji se bojimo te neizvjesnosti i onoga što dolazi", ističe Jovičićeva. Prema njenim riječima, kako se ne bi ponovila situacija s kraja prošle školske godine grupa roditelja odlučila je da pokuša da nešto promijeni.

"Prvo smo krenuli s online peticijom čisto da ispitamo javno mjenje oo tome, pa ćemo onda nakon toga s konkretnom brojkom da se uputimo prema Ministarstvu prosvjete i kulture RS i nakon toga s našim zahtjevima i prema Vladi RS", kazala je Jovičićeva. Kako kaže, ne misle da će nadležni da se obraduje toj ideji i da je prihvate.

"Međutim, nadamo se i vjerujemo da će, kada zaprijetimo nekome 'po džepu', početi da razmišljaju u pravcu kako da nešto urade da budemo mi roditelji, ali i učenici zadovoljni", pojasnila je Jovičićeva i dodala da smatraju da online obrazovanje nije rješenje, posebno za osnovce.

"Neki od nedostatak su i to što djeca do sedmog razreda nisu informatički opismenjena, do četvrtog razreda nisu savladali latinicu, djeca samostalno ne mogu da prate nastavu i obavljaju zadatke i mnogo je drugih problema", zaključila je Jovičićeva.

Nakon što je pokrenuta, online peticija na društvenim mrežama privukala je mnogobrojne zabrinute roditelje, koji su se uključili u raspravu šta ukoliko bi se nastava odvijala na daljinu.

Jedna od njih je i Milanka Tucaković, koja je napisala da su višečlane porodice veoma teško prošle kroz online nastavu na kraju školske godine.

"Neki ne mogu priuštiti za svako dijete po sobu, prostor za slušanje nastave, kao i tišinu i mir dok se vršila provjera znanja", napisala je ona. Dodala je da od septembra ima tri školarca, od prvog pa do šestog razreda, plus dvogodišnjaka.

"Da li neko ima ideju kako biti majka i učiteljica u ovoj situaciji", pita se ona.

Zahtjevi ukoliko dođe do online nastave

- da se svakom učeniku obezbijedi potrebna tehnička oprema

- da se omoguće odlasci na konsultacije

- da aplikacije budu jednostavne za korištenje

- način nastave i slanje zadaća da budu objedinjeni na jednom portalu

- da se vrati novac koji su roditelji izdvojili za udžbenike

- novčana naknada po svakom djetetu u iznosu od 500 KM