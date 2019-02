Rusija stipendira studente iz BiH na univerzitetu u Voronježu

BIJELJINA - Ruski državni agrarni univerzitet "Car Petar Prvi" iz Voronježa uputio je javni poziv za prijavu na konkurs za upis osnovnih, master i doktorskih studija u okviru budžetskih mjesta predviđenih za državljane BiH, koji je otvoren do 5. marta, saopšteno je iz Gradske uprave Bijeljina.

Troškovi studija biće finansirani iz budžeta Ruske Federacije na osnovu odluke o budžetskom obrazovanju studenata stranih državljana.

Zainteresovani se za dodatne informacije o prijavi mogu obratiti lično Ambasadi Ruske Federacije u Sarajevu, na adresu Urjan Dedina ulica 93, na brojeve telefona /00387-33-668-147 i 00387-210-913/, faksom /00387-33-668-148/ ili mejlom /rusembbih@bih.net.ba/.

Radno vrijeme Ambasade je od ponedjeljka do četvrtka, od 8.30 do 17.30 časova i petkom od 8.30 do 16.15 časova.

Za dodatne informacije na raspolaganju su i predstavnici Državnog agrarnog univerziteta "Car Petar Prvi" u Voronježu - rukovodilac Odjeljenja za prijem studenata stranih državljana Tatjana Nikolajevna Danjkova /prepdep@iro.vsau.ru/ i rukovodilac Odjeljenja za međunarodne odnose Tatjana Nikolajevna Lisak /orgdep@iro.vsau.ru/.

Državni agrarni univerzitet "Car Petar Prvi" iz Voronježa osnovan je 1912. godine i drugi je najstariji poljoprivredni univerzitet u Rusiji, sa osam fakulteta na kojima studira više od 1.400 studenata.

Osim agrarnog inženjerstva, tu su i Fakultet za upravljanje zemljištem i katastar, Fakultet humanističkih nauka, Fakultet agronomije, Fakultet agrohemije i ekologije, Fakultet veterinarske medicine i tehnologije stočarstva, Tehnološko-trgovinski fakultet i Ekonomski fakultet.