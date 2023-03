Sada je najbolji trenutak da započnete IT karijeru: Programeri zarađuju i do 6.280 KM

Prema analizama, IT industrija u našoj zemlji nezadrživo raste uprkos krizi, a sa njom i zarade zaposlenih. Prosječna plata naših IT stručnjaka iznosi čak 2.200 KM, a zarade programera idu i do nevjerovatnih 6.280 KM mjesečno. Stručnjaci predviđaju da će u 2023. godini zarade nastaviti da rastu.

Pritom, IT sektor u BiH stvara oko 500 miliona KM prihoda godišnje, pa ni ne čudi što je, prema podacima sa portala MojPosao.ba, najveći broj oglasa za posao vezan upravo za IT pozicije i što konzervativne procjene govore da Bosni i Hercegovini nedostaje najmanje 10.000 IT stručnjaka.

Drugim riječima, ekspanzija u kojoj se IT sektor nalazi već godinama unazad ne usporava, što znači samo jedno: sada je idealan trenutak da se i vi pridružite IT sektoru.

Pored značajno većih plata u odnosu na prosječne, ogromnog broja oglasa za poslove i odličnih uslova za rad, predviđa se da IT industrija u regionu ima jak potencijal za još veći budući rast.

Dakle, IT industrija predstavlja zaista prosperitetnu oblast, kojoj su uvijek potrebni novi stručnjaci. Naime, istraživanja pokazuju i to da na tržištu nema dovoljno školovanih stručnjaka u svim sektorima informacionih tehnologija, i to ne samo onih najiskusnijih već i onih koji su na početku karijere.

To je i razlog zbog čega većina programera, developera mobilnih aplikacija, administratora mreža, IT menadžera i dizajnera ne samo da gotovo i ne čekaju na posao već i često biraju između više ponuda. Ako se u obzir uzme i to da se na listi deficitarnih zanimanja u regionu nalaze Web 3.0 programeri, ne čudi činjenica što se sve više ljudi odlučuje upravo za usvajanje ovih revolucionarnih tehnologija.

Za razliku od drugih zanimanja, „problem” programera i ostalih IT-jevaca je odabir jednog, najboljeg radnog mjesta iz raznovrsne ponude. S obzirom na sve veći značaj koji u našim životima imaju programi, mobilne aplikacije, sajtovi i drugi proizvodi IT sektora, ova oblast će i u godinama koje dolaze sigurno biti idealno mjesto za izgradnju profesionalne karijere.

Šta se traži na konkursima za IT poslove

Da biste postali dio IT svijeta, neophodno je da steknete kvalitetno obrazovanje i dobro se pripremite za buduće zanimanje.

Pored aktivnog učenja, da biste započeli uspješnu IT karijeru, treba da steknete i dodatne poslovne vještine, kao i da svoje znanje primijenite u praksi.

Odličan dokaz da imate upravo takve vještine jeste i posjedovanje priznatih međunarodnih certifikata velikih internacionalnih IT kompanija i organizacija kao što su Microsoft, Zend, Adobe, Oracle, Autodesk, CompTIA, Linux Professional Institute, Certiport, Python Institute, CIW, ICM, ISTQB, Unity itd. Kombinacijom ovakvih znanja i certifikata izdvojićete se iz konkurencije i biti za korak bliže novom poslu u odnosu na nju.

Ukoliko ste apsolutni početnik, u IT možete ući za manje od godinu dana

Ono što je dobra vijest za sve koji još nisu odlučili čime žele da se bave, ali i za one koji bi da promijene karijeru, jeste to da se do najtraženijih vještina današnjice dolazi relativno brzo. Prema dosadašnjem iskustvu, do znanja koja su vam neophodna za pronalaženje prvog posla u oblasti IT-ja potrebno vam je svega nešto manje od godinu dana, pod uslovom da nađete kvalitetnu školu.

Kao lider u edukaciji budućih IT stručnjaka u našem regionu izdvaja se ITAcademy. Strukturiran program, koji ne traje duže od godinu dana, posvećeni predavači, koji će vam biti podrška tokom učenja, i rad na realnim projektima garancija su da ćete do posla doći već tokom školovanja ili veoma brzo po njegovom završetku. Uz to, šanse za uspjeh su veće ako ih potražite u oblastima kao što su programiranje, administracija, dizajn i multimedija, 3D dizajn i CAD, IT poslovanje ili razvoj mobilnih aplikacija.

Osim što predstavlja sjajno mjesto za sticanje IT znanja, ITAcademy vas u potpunosti priprema za dobijanje prvog posla i izgradnju karijere kroz brojne pogodnosti i resurse. Tako njeni polaznici, uz kompletno jednogodišnje školovanje, koje mogu pratiti u učionicama ili online, dobijaju i besplatno usavršavanje engleskog i njemačkog jezika za rad u inostranstvu, mogućnost besplatnog doživotnog školovanja, 100 besplatnih sati u IT hubovima, kao i vezu sa preko 300 regionalnih kompanija, koje preko Centra za razvoj karijere tragaju za novim IT stručnjacima.

Upis budućih IT stručnjaka u generaciju 2023. je počeo!

Ako ste spremni da odvojite samo godinu dana i uložite u svoje znanje, vrata ka odlično plaćenom poslu u IT-ju širom su vam otvorena. Trenutak je bolji nego ikada prije!

