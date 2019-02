Savjeti za žene programere. Evo kako da počnete da učite zanat

Alek Guvatsos je dio tima za istraživanje i razvoj u kompaniji DNEG, odnosno "Double Negative", koja se bavi animacijom i specijalnim efektima još od 1988. godine.

Kroz svoje iskustvo i rad u DNEG-u, Guvatsos ističe da je naučio da cijeni koliko su informatika i programiranje važni za budućnost filmske industrije. Međutim, njegovo interesovanje za programiranje je proisteklo iz ljubavi prema video-igrama i eksperimentima sa kodom koji se koristio u starom Windows chat alatu MIRC.

Ova aplikacija je davala svakome mogućnost da vidi i izmjeni kôd kako bi se promjenio način na koji se aplikacija ponaša. Od ovog skromnog početka, Alek je nastavio da se edukuje u oblasti vještačke inteligencije, a zatim je stekao i doktorat iz 3D storibordinga, koji je danas poznatiji kao virtuelna produkcija.

Interesantno je da je Alek nedavno iskoristio svoju ekspertizu za to da inspiriše više žena da nauče da programiraju, kroz volonterski rad sa grupom Code First: Girls. Ova višestruko nagrađivana inicijativa je osmišljena kako bi se podržale žene da razviju IT vještine i da bi se stvorila zajednica žena istomišljenika koje će da rade sa preduzećima i pronalaze uloge u kojima mogu da primjene svoje nove vještine.

Guvatsos je tada podijelio nekoliko savjeta za učenje programiranja.

1. Odlučite koji jezik želite da naučite

Ako ste potpuno novi u programiranju, možda je najbolje da počnete sa jednostavnijim jezicima kao što su HMTL, CSS, JavaScript ili Python. Ovo su svestrani jezici za kodiranje i predstavljaju most za učenje drugih računarskih jezika. Python se koristi u mnoštvu disciplina, od poslovne analitike do VFX-a.(vizuelni efekti). Učenje kroz stvaranje jednostavnih vizuelnih efekata je sjajan način učenja, jer je interaktivniji i vizuelno prijemčiviji. Možete odmah da pokrenete kôd da biste vidjeli ishod.

2. Identifikujte svoje želje

Odlučite kako želite da učite: da li vam je potreban mentor, strukturisane lekcije, ili možete da učite sami iz video-materijala?

Danas postoji mnogo online i offline resursa za svakoga ko želi da nauči da programira. Ipak, nije svaki kurs jednakog kvaliteta, pa se potrudite da uradite detaljno istraživanje. Rad sa mentorom je najpraktičniji i najefikasniji, jer mentor može da vas vodi kroz cijeli proces, savjetuje i pomogne vam kad se zaglavite.

3. Radite na projektu koji smatrate zanimljivim

Rad na projektu daje vam šansu da primjenite ono što ste naučili i motivaciju da nastavite da učite.

Alek je želio da poboljša funkcije aplikacije MIRC, koju je koristio svakodnevno i upravo to ga je i navelo da nauči da programira. Za svakoga ko želi da nauči HMTL ili CSS, Alek predlaže kao prvi korak – kreiranje i razvijanje ličnog web sajta,. To je odličan način da počnete da svoja stečena znanja primjenjujete u praksi. Pored toga, sam projekat nije mnogo rizičan, jer ste sami svoj klijent, a na kraju možete da napravite nešto što će vam biti korisno i u budućnosti.

Kako budete napredovali moći ćete da nadograđujete svoj web sajt i ispunjavate ga sjajnim projektima.

4. Ne stidite se svog rada – vježbajte, vježbajte, vježbajte

Baš kao što morate da vježbate i počnete da govorite kako biste naučili bilo koji govorni jezik, tako je i sa programskim jezicima, jer sve što ste naučili iz teorije morate što prije da počnete i da primjenjujete u praksi.

Ako ste stidljivi i ne koristite svoje nove vještine, jednostavno nećete napredovati. Tu zaista može da vam bude od pomoći rad na projektima.

5. Doprinosite projektima otvorenog koda

Kada postanete sigurni u svoje vještine programiranja i pisanja kodova, poželjećete da doprinesete projektu otvorenog koda. Alek je objavio mnogo sopstvenog koda kao Open Source (svima dostupan kôd za preuzimanje i izmjene), ali upozorava da ovo možda nije prava odluka za svakoga. Pronađite šta je vaš najbolji način da doprinesete programerskoj zajednici, a pri tome se vodite time u čemu uživate.

Korisno za pomoć pri učenju:

Nedjelja edukacije o kompjuterskim naukama (Computer Science Education Week) – Otkrijte više o ovoj globalnoj inicijativi i pogledajte događaje u kojima možete da učestvujete.

GitHub Social Coding – Kada se osjetite dovoljno samouvjereno, pridružite se OpenSource softverskoj zajednici i doprinesite joj projektima koji vas interesuju.

Ako vas interesuje programiranje i željeli biste karijeru u ovoj oblasti, danas postoji veliki broj edukativnih programa na kojima možete da steknete sve potrebne vještine i znanja. Ali budite oprezni. Da biste stekli vještine koje su potrebne da se profesionalno bavite ovim poslom potrebno je najmanje 12 mjeseci.

Kraći kursevi jednostavno ne mogu da vam pruže dovoljno ni teorijskih znanja ni prakse. Više o certifikovanim edukativnim programima koji nude i mogućnost prakse i rada sa mentorom možete da saznate ovdje.