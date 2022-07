Sedmica mobilnosti na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka

BANJALUKA - Projekat Erasmus Learning Mobility for Higher Students and Staff se realizuje nakon potpisanog bilateralnog sporazuma NUBL-a i American University of Europe, AUE-FON iz Skoplja, Sjeverna Makedonija.

U okviru sedmice mobilnosti gosti iz Skoplja su uživali u ugodnoj vožnji Vrbasom u vrbaskom čamcu.

Posjetili su Izložbu "Studija slučaja" Biljane Đurđević u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske.

Od 18. do 22. jula na Nezavisnom univerzitetu boravi sedam profesora ovog partnerskog univerziteta sa ciljem razmjene iskustava pripreme i realizacije nastave, zajedničkog organizovanja i učešća u naučnoistraživačkom radu te razmjeni metodičkih iskustava.

Prema potpisanom sporazumu realizovaće se razmjena nastavnog osoblja i studenata u periodu od 2022. do 2027. godine.