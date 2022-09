Škole na tankom ledu zbog peleta

BIHAĆ - Problem grijanja brojnih škola u Unsko-sanskom kantonu mogao bi eskalirati u narednom periodu zbog nemogućnosti da se nabavi pelet na tržištu, priznaju u Ministarstvu obrazovanja USK.

Prema riječima Almina Hopovca, resornog ministra obrazovanja, potrebno je osigurati čak 672 tone kako bi se omogućilo nesmetano grijanje za ovdašnje obrazovne ustanove.

U proteklim godinama zbog ekonomičnosti i racionalnijeg i korištenja ogreva 21 školska ustanova u Unsko-sanskom kantonu preorijentisala se na korištenje peleta, što se sada pokazuje kao veliki problem.

"Mi smo raspisali javnu nabavku i tender, a sva procedura bi trebalo da bude okončana do kraja ovog mjeseca. Ono što bi moglo predstavljati problem jeste da nam se, zbog trenutne situacije oko nabavke peleta, niko ne javi na tender i mi na to ne možemo nikako uticati. Ja se nadam kako će se dobavljači javiti na raspisani tender, ali ukoliko se to ne dogodi, moraćemo tražiti neka druga rješenja", istakao je Hopovac.

Na tržištu Unsko-sanskog kantona cijena peleta se trenutno kreće u rasponu od 500 do 800 maraka, ali je problem u tome što ga je u ovome trenutku skoro nemoguće kupiti.

Podsjećamo da su nedavno proizvođači peleta i ogrevnog drveta s područja Unsko-sanskog kantona zatražili ukidanje odluke Vijeća ministara BiH o zabrani izvoza ovih proizvoda, ističući kako je ona kontraproduktivna i da nije rezultirala smanjenjem cijena ovih energenata na tržištu. Ističu kako im je pomenuta odluka prouzročila brojne probleme u plasmanu proizvoda te nanijela veliku ekonomsku štetu.