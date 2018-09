Škole u Srpskoj otvaraju vrata za više od 126.000 učenika /

BANJALUKA - Danas počinje nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj i u klupe će sjesti više od 90.000 osnovaca i više od 36.000 srednjoškolaca.

Takođe, ove školske 2018/2019. godine u škole u RS upisano je 9.600 prvačića, a đaci će nastavu pohađati u 197 centralnih i 501 područnoj školi.

Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS, rekao je da su sve škole u RS spremne za početak nove školske godine, te apelovao na nastavnike i rukovodstva obrazovnih ustanova u kojima su još u toku građevinski radovi da se prvenstveno vodi računa o bezbjednosti učenika.

"Kada su u pitanju prvi i drugi razred osnovne škole, više od milion maraka je u budžetu izdvojeno za nabavku besplatnih udžbenika. Za sve učenike koji putuju dalje od četiri kilometra do škole obezbijeđen je prevoz, za šta se godišnje izdvaja oko 4,5 miliona KM", rekao je Malešević i dodao da je u protekle četiri godine u obrazovanje uloženo više od 90 miliona KM.

Napomenuo je da je u 91 školi obezbijeđen prošireni program za učenike, kao i da je Ministarstvo ove godine u svim školama obezbijedilo asistente za učenke koji imaju poteškoće u razvoju. Naglasio je da je od ove školske godine u nastavni program istorije za deveti razred osnovne škole i treći i četvrti razred gimnazije uveden sadržaj koji se odnosi na period proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.

"Novina ove godine je i uvođenje vjeronauke u srednje škole", ističe Malešević.

Dodao je da će vjeronauka biti uvođena postepeno od prvog razreda srednje škole ove godine, s tim da je učenicima ponuđena alternativa, a to je u prvoj i drugoj godini kultura religije, a u trećoj i četvrtoj godini etika. Govoreći o najavljenom zakonu, kojim bi ćirilica postala glavno pismo u RS, Malešević je rekao da srpski jezik i ćirilica predstavljaju osnov srpskog nacionalnog identiteta, te da bi njihova zaštita trebalo da bude glavni cilj i zadatak jezičke politike RS.

Kako su "Nezavisne" ranije pisale, iako je u RS iz godine u godinu sve manje đaka u osnovnim školama, do zatvaranja škola, ali ni gašenja područnih odjeljenja, neće doći. Kako su tada u Ministarstvu prosvjete i kulture RS kazali, predviđeno je zatvaranje samo onih škola u kojima ne bude nijednog učenika, te jedinica lokalne samouprave zatraži njeno zatvaranje. Kako je tada navedeno, u 77 područnih odjeljenja za narednu školsku godinu nije upisan nijedan prvačić, u 93 područna odjeljenja upisan je po jedan učenik, dok su u 73 područna odjeljenja upisana po dva učenika.

Početak septembra znači i početak nove školske godine, pa tako iz Agencije za bezbjednost saobraćaja RS kažu da je to znak svim vozačima da povećaju oprez u vožnji jer će se u saobraćaju naći i veliki broj školaraca.

"Djeca su kategorija ranjivih učesnika u saobraćaju, jer u toj dobi tek razvijaju svoje vještine za bezbjedno kretanje u saobraćaju. Saobraćajne nezgode s pješacima su jedan od vodećih uzroka smrti i nenamjernih povreda djece uzrasta od pet do devet godina", navode iz Agencije. Naglasili su da će zajedno s Ministarstvom saobraćaja i veza RS, MUP-om RS, Ministarstvom prosvjete i kulture RS, Auto-moto savezom RS i jedinicama lokalne samouprave realizovati preventivno-edukativne aktivnosti pod nazivom "Vozači, škola je za nas oprez je za vas".

U ZDK manje 1.216 đaka

U osnovne i srednje škole u ZDK upisano je 1.216 đaka manje, od čega u srednjim školama 906, a u osnovnim 310 đaka, potvrdio je Mensur Sinanović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK.

"To je dovelo i do smanjenja broja odjeljenja za oko 120, u odnosu na prošlu godinu i do proglašenja tehnološkog viška 204 radnika u osnovnim i 84 u srednjim školama", rekao je Sinanović, te dodao da će svi ovi radnici, ako ne u svojim, biti zbrinuti u drugim školama na području kantona. Istakao je da je ove godine u osnovne škole u ZDK upisano 3.758 prvačića.