Škole zarađuju od plastične ambalaže

DOBOJ - Plastična ambalaža koju iskoriste hiljade đaka dobojskih osnovnih škola, umjesto u komunalnom otpadu, nakon tretiranja ručnom presom završiće u pogonima kompanije u Johovcu koja jedina u BiH reciklira PET.

Naime, u sklopu projekta "Misli čisto, djeluj zdravo", koji realizuje Centar za promociju evropskih vrijednosti "Europlus", devet centralnih i 26 područnih odjeljenja osnovnih škola dobilo je u petak ručne prese koje će biti iskorištene za smanjenje zapremine PET ambalaže.

"Imali smo projekat sa 'Omorikom', donirali su nam vreće u koje ćemo odlagati PET ambalažu, ali nismo imali ove prese, pa je velika zapremina flaša bila u tim vrećama, tako da nije bilo dovoljno kilaže. Mislim da ćemo sa ovim presama dobiti više prostora u vrećama, tako da će vjerovatno biti više i novaca za djecu koja to sakupljaju za svoje izlete i za ekskurzije", kaže Saša Živanoviċ, direktor OŠ "Radoje Domanović" u Osječanima.

"Pomoću ovih presa za 80% zapreminski prostor se smanjuje. U dogovoru sa 'Omorikom' potpisaćemo ugovor za otkup te PET ambalaže i oni su se obavezali, sve što mi prikupimo da će da odvezu, izvagaju i po berzanskim cijenama oni će na račun škole da uplate ta sredstva", rekao je Ljubiša Blagojević, direktor dobojske OŠ "Vuk Karadžić".

Koliko škole mogu zaraditi od prikupljanja plastične ambalaže, objasnila je Mira Stanojević, predstavnica preduzeća koje se bavi reciklažom.

"Jedna boca u prosjeku od litar i po teži samo 42 grama, međutim tu nije potrebno odvajati zatvarač, nije potrebno odvajati etiketu, jer to se sve automatski radi u reciklaži, tako da je ta gramaža nešto malo veća. Cijena kod nas trenutno, pošto je to berzanska roba, u prosjeku je od 0,4 do 0,7 KM po kilogramu", navela je Stanojevićeva.

Organizovano prikupljanje plastične ambalaže trebalo bi da smanji broj divljih deponija u Doboju, što je označeno kao veliki problem.

"Sljedeća aktivnosti nam je obuka u mjesnim zajednicama, takođe biće uključeni i vjerski službenici", rekla je Milica Pavlović, koordinatorka na projektu u ime Gradske uprave Doboj.

Projekat "Misli čisto, djeluj zdravo" vrijedan je oko 16.500 KM, finansira se većinom novcem UNDP-a, dok je učešće grada Doboja 20 procenata.