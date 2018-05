Školstvo i privredu treba jače uvezati

BANJALUKA - Izradi standarda zanimanja i kvalifikacija, odnosno popisa poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i vještina potrebnih za njihovo uspješno obavljanje, pristupili su danas iz sektora privrede i obrazovanja, u cilju dobijanja kvalitetnog kadra potrebnog privredi.

Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS, rekao je da bi iz ove saradnje trebalo da se dođe do modernijih nastavnih planova i programa, u skladu s onim što privrednici zahtijevaju da znaju budući radnici.

"Privrednici najbolje poznaju koje vještine radnik treba da posjeduje da bi radio u određenom poslu", rekao je Malešević na konferenciji o ovoj tematici.

Prema njegovim riječima, u planu je razvijanje standarda zanimanja i kvalifikacija u strukama mašinstvo i obrada metala, šumarstvo i obrada drveta, poljoprivreda i prerada hrane, ugostiteljstvo i turizam i tekstilstvo i kožarstvo.

"U nekim strukama i zanimanjima plate su niske i nisu primamljive učenicima da se opredijele za njih. Plate treba povećati i siguran sam da ćemo imati dovoljno radne snage i opredjeljenja za one struke za kojima trenutno vape privrednici", istakao je Malešević.

On je potvrdio da će od naredne školske godine biti uvedeno novo zanimanje u Školi učenika u privredi: tehničar - modelar obuće, a na zahtjev obućarske industrije.

Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca RS ističe da se privreda i školstvo moraju značajnije povezati.

"To neće biti nimalo lako zato što privreda nema dovoljno kapaciteta, ni u materijalnom ni u kadrovskom smislu, i to će biti veoma težak i dugotrajan posao, ali činjenica je da ukoliko to ne radimo da ćemo i dalje imati niske plate", rekao je on. Trivić je istakao da je privreda nezadovoljna što godinama plaća školstvo, a dobija loš kvalitet.

Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS, ističe da je posljednjih 25 godina školovan kadar koji nije mogao u potpunosti naći zaposlenje, a da školstvo treba pratiti potrebe privrede koja diktira razvoj i standard stanovništva.

"Vrijeme koje je pred nama zahtijeva brze promjene i reformu koja je nezaobilazna u obrazovanju, što podrazumijeva vezu između obrazovanja i privrede koja treba da iskaže potrebne profile zanimanja", rekao je Savanović.

Momir Širko iz Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća kaže da se kroz projekat "Prilika plus", koji podržava Vlada Švajcarske, pokušava približiti sektor privrede i obrazovanja u smislu obavljanja praktične nastave i unapređenja kvaliteta te nastave.

"Nastavni planovi i programi treba da budu pripremljeni da odgovaraju i privredi i učenicima, odnosno da učenici budu u mogućnosti da lakše dođu do posla jer će taj posao obavljati bolje, a poslodavci će dobiti radnu snagu koja će moći da odgovori osnovnim zahtjevima radnog mjesta", rekao je Širko.

Valentina Sovilj, predsjednica Aktiva direktora srednjih škola prijedorske regije, rekla je da već nekoliko godina škole sarađuju sa privredom, gradskom upravom i Agencijom za razvoj grada "Preda" u kreiranju plana upisa u srednje škole.

Konkurs za upis

Konkurs za upis učenika u srednje škole biće raspisan sutra i predviđeno je oko 11.000 mjesta, kazao je Dane Malešević, resorni ministar, i dodao da će svi đaci moći da nađu svoje mjesto.

Naveo je da su određena dva upisna roka od 11. do 22. juna i od 3. do 13. jula.