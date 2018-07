Škrbić: Fakultete u Banjaluci i Foči udružiti u Medicinski univerzitet Srpske

BANJALUKA - Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić smatra da bi ovaj i Medicinski fakultet u Foči trebalo udružiti u medicinski univerzitet Republike Srpske, po ugledu na evropske prijestonice.

On u intervjuu Srni ističe da bi se time dala snaga Republici Srpskoj, te da su promjene neophodne jer vode ka napretku.

"Srodni fakulteti treba da se organizuju u univerzitete jer su tako mobilniji, a planovi i programi se lakše usklađuju. Jednostavnije je izraditi zakonsku regulativu, jer teško da jedan zakon može jednako dobro pokriti sve oblasti", ocjenjuje Škrbić.

U završnoj fazi je veliki projekat izgradnje novog medicinskog kampusa na Paprikovcu, u Banjaluci, koji se radi uz pomoć donatorskih sredstava Evropske investicione banke /EIB/. Kampus će činiti zgrada Medicinskog fakulteta sa svim studentskim programima, Centar za biomedicinska istraživanja, Srednja medicinska škola i Fakultet sestrinstva.

"EIB je veoma zainteresovan za ovaj projekat. Do kraja decembra dokument izvedbenog projekta mora biti gotov, što znači da bi Vlada Srpske već u narednoj godini trebalo da započne pregovore sa EIB-om za raspisivanje tendera i obezbjeđivanje sredstava za izgradnju medicinskog kampusa u kojem bi sve bilo objedinjeno", napominje Škrbić.

U planu je i opremanje Centra za biomedicinska istraživanja, pri čemu je prostor od oko 1.000 metara kvadratnih obezbijeđen. Vlada je dala finansijsku podršku i dio opreme je nabavljen.

"Za takav centar potrebna je sofisticirana i savremena oprema za molekularna istraživanja, molekularnu biologiju, genetiku, imunologiju, mikrobiologiju, analizu tkiva, biohemiju i analitiku.

To su veoma skupi uređaji i visoka tehnologija, ali savremeni univerziteti danas ne mogu da zamisle svoj napredak i postojanje bez takve opreme", naglašava Škrbić.

On precizira da bi do kraja septembra trebalo da budu opremljene laboratorije za molekularnu biologiju i genetiku, a ubrzo i laboratorije za analizu tkiva i biohemiju, koje će koristiti studentima, i to, uglavnom, onima koji su završili edukacije u inostranstvu.

"Cilj nam je da, nakon što opremimo ovaj centar, apliciramo za međunarodne projekte", najavljuje Škrbić.

On navodi da je nedavno otvaranje Dentalne klinike pri Medicinskom fakultetu, po uzoru na one u regionu, bila neminovnost zbog edukacije studenata na diplomskim studijima, ali i specijalizanata, koji su ranije bili upućivani u Beograd.

Klinika omogućava studentima i specijalizantima da vježbaju, ali i da građanima budu pružene stomatološke usluge vrhunskih ljekara po popularnim cijenama.

"Osim naših doktora i nastavnika, za svaku specijalnost imamo poznatog stručnjaka iz Beograda. Cilj nam je da se dovoljno promovišemo da privučemo i pacijente iz regiona", poručuje Škrbić za Srnu.

Prema njegovim riječima, ova klinka je najopremljenija i najveća ustanova te vrste, odgovorna za sprovođenje svih kliničkih zahtjeva stanovništva Srpske kada je riječ o oralnom zdravlju i za edukaciju, jer specijalizanti uz pomoć mentora tu mogu završiti sve specijalizacije.