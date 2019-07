Srbija pomaže Srpskoj da uvede 500 digitalnih učionica

BEOGRAD - Srbija će pomoći da sljedeće godine bude uvedeno 500 digitalnih učionica širom Republike Srpske, dogovoreno je u Beogradu na sastanku predsjednika Vlade Srbije Ane Brnabić i predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović.

Početkom septembra očekuje se potpisivanje konkretnog sporazuma o svim aspektima saradnje na uvođenju elektronske uprave u Republici Srpskoj i digitalnih učionica, rečeno je novinarima nakon sastanka.

Cvijanovićeva je zahvalila Brnabićevoj za veliko angažovanje koje kao premijer Srbije ulaže u unapređenje odnosa Srbije i Republike Srpske, svim institucijama i članovima Vlade Srbije, kao i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je, kako je istakla, već nekoliko godina insistirao da saradnja Srbije i Republike Srpske poprimi konkretne i mjerljive rezultate.

"Nakon nekoliko godina danas možemo da kažemo da je ova saradnja konkretna, da su rezultati mjerljivi i da danas daje svoje pune efekte", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Srbija je konačno postigla cilj da svojim finansijskim sredstvima i podrškom različitim projektima ostavi trag u svakoj opštini u Republici Srpskoj.

"Mi smo joj neizmjerno zahvalni za takvu podršku jer znam koliko je važno da takva saradnja postoji", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je navela da zna koliko su infrastrukturni projekti važni za potrebe građana.

"Razgovarali smo o nadogradnjama za sve projekte koji su do sada realizovani, a to se prevashodno odnosi na sve one naše potrebe koje danas imamo kada smo ušli u ozbiljne reforme visokog obrazovanja, ali i isto tako uhvatili se u koštac koji se zove ozbiljna modernizacija obrazovnog i nastavnog procesa kada je riječ i o osnovnim i srednjim školama, kao i predškolskom vaspitanju", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je Republici Srpskoj u svim tim stvarima neophodna podrška koja dolazi iz Srbije.

"Zahvalni smo što smo na tu podršku naišli i što smo konkretizovali naše prethodne dogovore. Od septembra, kada sve to budemo stavili na papir i kada od sljedeće kalendarske godine budemo ušli u realizaciju, moći ćemo reći da ćemo u toj važnoj oblasti kao što je obrazovanje, od kojeg zavisi i budućnost i Srpske i Srbije, sarađivati i raditi zajedno", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je Srbija uložila u konkretne projekte u svim opštinama Srpske više od 30 miliona evra.

Brnabićeva je rekla da će Srbija da prenese znanje Republici Srpskoj koje je probala prošle godine sa 2.000 digitalnih učionica i uvođenjem digitalnih udžbenika.

"Mi ćemo od 1. septemba imati 500 osnovnih škola povezanih na brzi internet i 10.000 digitalnih učionica", naglasila je Brnabićeva.

Ona je izrazila nadu da će već početkom septembra Srbija i Republika Srpska potpisati prvi sporazum koji će obuhvatiti sve moguće aspekte saradnje u okviru uvođenja elektronske uprave u Republici Srpskoj i digitalnih učionica, ali takođe i kako da se već sljedeće godine uvede programiranje kao obavezan predmet u Srpskoj kao što postoji u Srbiji, odnosno da sve znanje koje ima Srbija u ovoj oblasti prenese u Republiku Srpsku.

Ona je rekla da će tim iz Novog Sada koji je doprinio da taj grad postane evropska prijestonica kulture pomoći Banjaluci u njenoj kandidaturi da 2O24. bude evropska prijestonica kulture.