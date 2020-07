"Srbo" opismenjuje đake

DOBOJ - Pisanje riječce "ne" uz glagole, zatim riječce "li" te veliko i malo slovo najčešće su pravopisne greške srednjoškolaca, zbog kojih su se udružile profesorice srpskog jezika te matematike i informatike u dobojskoj Ekonomskoj školi i osmislile mobilnu aplikaciju kojom im pomažu da poprave svoj pravopis.

Da bi je učenici koristili dovoljno je da imaju instaliran Viber na svojim telefonima.

"Kao kad pišete poruku svojim prijateljima, ukucate samo - ksp. Mislim da je to jednostavnije nego da kucate kompletan izraz kako se piše, znači ksp i traženu, željenu reč. Bilo da napišete ispravan ili neispravan oblik, Chatbot vraća pravilan oblik reči", pojasnila je Tijana Paunović, profesorica matematike i informatike.

"Sadržaja koji se tiču jezika je možda i dovoljno, međutim ono na čemu moramo raditi je svakako povećanje broja riječi kako se piše... Dakle, da ukucamo pojam i da dobijemo povratnu informaciju kako to napisati. To i jeste bila poenta svega. Ako deset puta ukucaju neku riječ sigurno će je zapamtiti, dakle čak i iz dosade, i kad je ne traže - nego da vide kako to radi", smatra Željka Damjanović, profesorica srpskog jezika.

Aplikacija nije namijenjena isključivo đacima, nego svima koji žele da ponove gradivo i pišu pravilno.

"Često je koristim. Ja sam među prvima koji su sebi prebacili ovu aplikaciju na Viber, da mogu da se podsjetim... Kao i svako, nekad sam u nedoumici kako se koja riječ piše, a sasvim je prirodno da ponekad nismo sigurni", kazala je Tijana Vasiljević Stokić, direktorica Ekonomske škole.

"Kad sam ja išla u školu profesorica nas je ispravljala kad npr. kažemo obadvije: ili su obje, ili su dvije. Međutim, evo na posljednjem seminaru ja sam saznala da je novim jezičkim pravilom to ispravan oblik, dakle moramo se nadograđivati i ja to prihvatam kao prosvjetni radnik", poručila je Damjanovićeva.

Aplikacija koju profesorice namjeravaju nazvati "Srbo", odnosno skraćenica od "Srpski bot", nastala je iz Android aplikacije džepni pravopis i gramatika srpskog jezika, koja je aktivna sedam godina.

Sve je počelo na času srpskog jezika kada je Damjanovićeva obrađivala nastavnu jedinicu iz pravopisa.

"Rekla sam učenicima da potraže poruku u telefonima u kojoj su ispravno upotrijebili ovo pravopisno pravilo. Taj entuzijazam u njima, to pretraživanje je iniciralo da im se mi moramo približiti i na način na koji oni žele da usvajaju gradivo pokušati da im pružimo to znanje. Dopadalo se nama ili ne - telefoni su tu i mi možemo samo pokušati da ih iskoristimo na pravi način", smatra Damjanovićeva.

Aplikacija daje mogućnost njoj i njenoj koleginici da otkriju koje riječi i pojmovi se najčešće pretražuju i da nadograđuju bazu podataka, a u planu je da bude dostupna i na Facebooku, Messengeru, Telegramu...