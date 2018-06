Srednje škole "kraće" za čak 102 odjeljenja

BANJALUKA, BRČKO - Iz godine u godinu sve je manje upisanih srednjoškolaca u školama u BiH, a u prilog tome govori i činjenica da su u tekućoj školskoj godini upisana 102 odjeljenja manje, ako se uzme u obzir da je optimalni prosjek u razredu 24 učenika.

Naime, prema podacima Agencije za statistiku, u školskoj 2017/2018. godini u BiH u 311 srednjih škola upisano je 124.368 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 2.456 učenika, ili 1,9 odsto.

"Najveći broj učenika pohađa tehničke škole - 55 odsto, zatim gimnazije 23,8 odsto, dok je u stručnim školama 18,2 odsto učenika", navode iz Agencije.

Slavoljub Bašić, šef Pododjeljenja za srednje obrazovanje u Vladi Brčko distrikta, ističe da je broj učenika u Brčkom u proteklih pet godina smanjen za jednu cijelu školu.

"To je tema o kojoj mi stalno elaboriramo, a to je smanjenje broja učenika", dodao je Bašić.

Navodi da će tražiti da pedagozi naprave svoje pokazatelje i daju preporuke šta i kako dalje.

"Naravno, to će biti problematika kojom će se vjerovatno baviti i Vlada Brčko distrikta, jer je činjenica da se broj učenika rapidno smanjuje", rekao je Bašić.

Valentina Sovilj, predsjednica Aktiva direktora srednjih škola prijedorske regije, navodi da je u svim gradovima manje učenika nego prošle godine.

"Jedino to možda nije slučaj sa Banjalukom, a to svakako utiče i na broj nastavnog osoblja i na njihovu potrebnu normu", kazala je Soviljeva.

Ona je dodala da je prisutan i trend iseljavanja iz Prijedora.

"Nažalost, i ove školske godine došlo je do manjeg broja učenika, a najčešći razlozi za to što se veliki broj učenika ispisao iz škola su to što su cijele porodice otišle u inostranstvo", kazala je Soviljeva za "Nezavisne".

Spasoje Vasiljević, direktor Saobraćajne i elektro škole i predsjednik Aktiva direktora srednjih škola regije Doboj, kazao je da je u posljednjih sedam godina u cijeloj RS primjetan pad broja učenika.

"Iako pronatalna politika nije u našem domenu, očigledno je da se na tome treba raditi", ističe Vasiljević.

Hajrudin Ramović, direktor Srednje građevinsko-geodetske škole iz Sarajeva, ističe da oni već godinama u ovom kantonu dogovore koliko koja škola treba da upiše đaka u školskoj godini.

"Unazad desetak godina tako upisujemo đake, ali ne čudi da ih je svake godine sve manje, jer je sve manje učenika koji završavaju osnovnu školu u Kantonu Sarajevo", kazao je Ramović i dodao da je takav slučaj sigurno i u drugim kantonima i u RS.

Ljuban Bajić, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola banjalučke regije i direktor Građevinske škole, ističe da se u ovoj regiji još ne osjeti manjak đaka.

"Veliki centri poput Banjaluke sigurno još nemaju problem sa manjim brojem djece, za razliku od opština poput Mrkonjić Grada, Kneževa i drugih manjih mjesta", kazao je Bajić.