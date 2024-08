Srpski jezik u školama u Glamoču nakon gotovo tri decenije

GLAMOČ - Srpska djeca u Glamoču će od ove školske godine, nakon gotovo tri decenije, nastavu pohađati na srpskom jeziku, potvrdio je Srni delegat u Domu naroda u Parlamentu Federacije BiH Goran Broćeta.

"Od formiranja nove Vlade Livanjskog kantona, u koju je ušao i SNSD, pored svih razgovora i aktivnosti, paralelno smo vodili pregovore i o konačnom uvođenju srpskog jezika i nacionalne grupe predmeta u Glamoču, što je načelnik Glamoča Nebojša Radivojša i smatrao prioritetnim pitanjem", rekao je Broćeta, prenosi Srna.

On je istakao da je suvišno govoriti o tome koliko su srpska djeca oštećena i koliku su nepravdu trpjela, jer, nažalost, do sada nije bilo razumijevanja, iako je to ustavna odredba.

"Nikad nije kasno da se dese prave stvari, jer je maternji jezik nešto najbitnije za jedan narod", istakao je Broćeta.

On je izrazio zahvalnost ministru pravosuđa i uprave Livanjskog kantona Aleksandru Rodiću koji je, koristeći svoju poziciju i ovlaštenja, stvarao dobar osnov za razumijevanje kantonalne Vlade i resornog ministarstva.

"Ovo je zaista veliki dan za naš narod u Glamoču i iskreno se nadam da će se dobra saradnja i obostrano razumijevanje i nastaviti, a sve s ciljem stvaranja boljih uslova za život kako ostala dva naroda, tako i povratnika srpske nacionalnosti", naglasio je Broćeta.

Ministar pravosuđa i uprave Vlade Livanjskog kantona Aleksandar Rodić rekao je Srni da je konstantnim nastojanjima i pregovorima, zajedno sa kolegama iz poslaničkog klupa SNSD-a, uspio naići na pruženu ruku hrvatske strane i konačno omogućiti srpskoj djeci u Glamoču ono što im pripada prema ustavu.

Vijest o uvođenju srpskog jezika u škole u Glamoču Srni je potvrdio i resorni ministar Ante Tadić.

