Štrajkovi upozorenja u srednjim školama u USK

BIHAĆ - U srednjim školama na području Unsko sanskog kantona danas su započeli polusatni štrajkovi upozorenja u organizaciji Sindikata radnika u srednjoškolskom obrazovanju USK i odvijaće se svakog dana u trajanju od 12 do 12.30 sati.

Prema riječima Samira Fajića, direktora pomenutog sindikata, pored ranijih zahtjeva u vezi s izjednačavanjem položaja prosvjetara s drugim budžetskim korisnicima u USK, štrajkovi se organiziraju i zbog toga što su, usljed problema u snabdjevanju energentima, četiri srednje škole u kantonu ostale bez grijanja.

"Smatramo da su na ovaj način narušena prava naše djece i da su odgovorni morali mnogo ranije riješiti probleme s grijanjem", istakao je Fajić.

Kako saznajemo, polusatni štrajkovi upozorenja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, započeće početkom naredne sedmice u organizaciji Sindikata radnika u predškolskom i osnovnom obrazovanju USK.

Fajić je potvrdio kako je u predstojeću subotu planirano održavanje masovnih protesta prosvjetara u Bihaću i pripreme za to su već u toku. "Ukoliko do 26. marta ne bude odgovora iz Vlade USK, započećemo pripreme za organizaciju generalnog štrajka. Zbog toga pozivamo na socijalni dijalog kako bismo na vrijeme postigli dogovor", istakao je Fajić. Sindikati prosvjetara su nezadovoljni povećanjem osnovice za njihove plate, jer je to manje od onoga što su tražili i što im je Vlada obećala, te navode kako nisu ispunjena ni ranija obećanja da će se primanja prosvjetara izjednačiti s drugim budžetskim korisnicima.

Također, nezadovoljni su i nepostojanjem ili nedorečenim pravnim normativima kojima se reguliše rad i napredovanje radnika u obrazovnom procesu.