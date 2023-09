Strane jezike sve više uče iz potrebe, a sve manje iz ljubavi

BANJALUKA - Poznato je da su Evropljani ponosni na svoju jezičku raznolikost, a po svemu sudeći, i građani Republike Srpske imaju potrebu za poznavanjem bar jednog stranog jezika.

Duže od dvije decenije, svakog 26. septembra obilježava se Evropski dan jezika, koji je nastao na inicijativu Savjeta Evrope, a tim povodom pitali smo predstavnike centara koji drže kurseve stranih jezika, koji su najčešći razlozi njihovih polaznika za savladavanje drugog jezika.

Prema njihovim riječima, polaznici se najviše odlučuju za učenje stranih jezika zbog posla, a sve manje iz razonode i ljubavi prema stranom jeziku.

Suzana Kusovac Sladoje, direktorka Centra za obrazovanje odraslih Banjaluka, za "Nezavisne novine" kaže da se ova institucija još od 1961. godine bavi organizovanjem kurseva stranih jezika, od kojih su najposjećenije radionice engleskog i njemačkog jezika, ali i ruskog jezika.

"Većinom je najveće interesovanje za engleski i njemački jezik, ali kada pričamo o obrazovanju odraslih, imamo dosta zainteresovanih i za slovenački jezik. Pretpostavljam da je to zbog potrebe i potražnje da se školuju u Sloveniji, kao i težnje za pronalaženjem boljeg zaposlenja", kazala je Kusovac Sladoje i dodala da se Centar ne bavi samo obrazovanjem odraslih.

"Mi imamo i mališane koji su korisnici naših usluga, tako da organizujemo i kurseve za naše najmlađe. U posljednje dvije godine bilježimo porast prijava za radionice engleskog i njemačkog jezika i nismo primijetili da je u padu interesovanje za učenje stranih jezika. Znanje je zaista moć, a očigledno su i roditelji i naši stariji polaznici prepoznali koliko je korisno poznavanje stranih jezika i da otvara vrata za veće mogućnosti u nekom budućem životu", ističe Kusovac Sladoje.

Aleksandra Savić, koordinatorka nastave u banjalučkoj školi stranih jezika "Marko Polo", kazala je za "Nezavisne novine" da je u posljednjih nekoliko godina primjetno da se strani jezici sve više uče iz potrebe, a sve manje iz ljubavi.

"U ovom periodu imamo oko stotinak polaznika, a jezici koje nudimo su engleski, njemački, italijanski, švedski i španski. U poređenju sa prethodnim godinama primjetan je pad interesovanja generalno za učenje stranih jezika, jer ljudi više jezike ne uče iz razonode i želje da se savlada određeni jezik, već više iz moranja. Srednjoškolci i studenti koji žele da usavrše svoje znanje engleskog i njemačkog jezika dolaze kod nas, jer ne dobijaju adekvatno znanje u školama. Između ostalog, potražnja je velika za italijanskim jezikom, a s obzirom na to da smo mi udruženje koje je poteklo od Italijana, to nam je drago, jer je to jezik koji mi preferiramo u našoj školi", kazala je Savićeva i dodala da su grupe kombinovane, sa studentima, srednjoškolcima i odraslima.

Kako kaže, cijene se kreću od 55 KM, a iznos na mjesečnom nivou zavisi od jezika, tempa rada i fonda časova na mjesečnom nivou.

"S obzirom na to kakvo je vrijeme došlo, i činjenice da živimo u 21. vijeku i da se naginjemo ka Evropi, znanje engleskog jezika postalo je neophodno, ali to sve zavisi i od toga čime se osoba bavi, kao i u kojoj je branši. U svakom slučaju, što više jezika poznaješ, to si bogatiji", smatra Savićeva.

Banjalučanin Nemanja V. tri godine pohađa kurs engleskog jezika u Oksford edukativnom centru, i kako kaže za "Nezavisne novine", izuzetno je zadovoljan.

"Krenuo sam bukvalno od početka sa učenjem, jer sam poznavao samo osnove engleskog jezika. Mogu reći da sam kroz filmove i televiziju naučio mnogo riječi, razumijem mnogo stvari, ali mi je apsolutno najveći problem bio razgovor, odnosno komunikacija. To je ključni razlog što sam upisao kurs i zasad mi ide dobro, mogu da se snađem solidno, ali ću ići do kraja, dok ga u potpunosti ne savladam. Po semestru plaćam 260 KM, a jedan semestar traje četiri mjeseca. Komplet dio, na primjer B1, dva semestra, sa knjigama košta 550 KM", kazao je ovaj Banjalučanin i dodao da mu je ta cijena prihvatljiva.

Tanja Babić, profesorica engleskog jezika u bilećkoj Gimnaziji "Golub Kureš", kazala je za Srnu povodom Evropskog dana jezika da su mladi veoma zainteresovani za učenje raznih stranih jezika, a posebno engleskog, jer smatraju da će im to u budućnosti pomoći da dobiju bolji posao, kao i zbog putovanja.

"Zbog toga je u posljednje vrijeme sve više onih koji u srednjoj školi biraju da uče poslovni engleski jezik kao izborni predmet", kazala je Babićeva.

Evropski dan jezika obilježava se 26. septembra od 2001. godine sa ciljem promocije višejezičnosti, podsticaja učenja jezika i promovisanja međukulturnog razumijevanja.