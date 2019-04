Studenti bili bez tople vode, kvar otklonjen

BANJALUKA - Nakon što su nekoliko dana studenti u paviljonima jedan i dva Studentskog centra "Nikola Tesla" u Banjaluci bili bez tople vode, danas je kvar na postrojenjima riješen, a najavljeno je da bi studenti vodu trebali dobiti u toku dana.

" Imamo problem sa toplom vodom unazad par dana zato što je tehnički kvar na postrojenima u kotlovnici. U pitanju su veliki bojleri i jednostavno su pregorjeli osigurači i pumpa koja vodi tu toplu vodu, a te grijače smo morali nabavljati, naručivati i čekati jer ih nema u svim prodavnicama, a mislim da bi u večernjim satima studenti trebali dobiti toplu vodu", rekao je Dragoslav Topić, direktor Studentskog centra "Nikola Tesla".

Istakao je da su osigurači i pumpa danas spojeni i da se samo čeka puštanje tople vode.

"Čekamo sada da se zagrije ta količina vode jer su to bojleri po 15 hiljada litara kapaciteta i imaju specijalne grijače. Poseban je tretman kada pregori tako nešto jer se mora ispuštati sva voda i to traje nekoliko dana da se izvrši reparacija i mi smo to završili i čekamo večeras da sve bude riješeno", rekao je Topić.

Ljubiša Karlica, predsjednik Skupštine studenata Studentskog centra "Nikola Tesla" kazao je da su grijači nabavljeni i da je sve spojeno, te da se sada čeka puštanje tople vode.

"Pregorali su grijači u bojleru. Nekoliko dana trajao je proces nabavke grijača, ali danas je to završeno i uskoro će biti voda", rekao je Karlica.