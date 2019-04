Studentima treba više novca: Stipendija ni za pola kirije

BANJALUKA - Za 250 maraka iznajmljujem sobu u stanu u Banjaluci, navodi u oglasu jedan stanodavac koji se nada da će se kod njega doseliti neki student, ali se studenti pitaju - kako to izvesti sa dva i po puta manjom stipendijom.

Put do diplome donosi brojne troškove poput školarine, ishrane, putovanja, kupovine udžbenika i slično, a kada se na to doda i stanarina za one koji nisu u studentskim domovima, novca i te kako nedostaje.

Svjesni su i opštinski načelnici da iznos kojim pomažu mladim naraštajima nije dovoljan, te ističu da u narednim akademskim godinama treba razmišljati o povećanju iznosa koji uplaćuju studentima.

Studentima iz Istočnog Novog Sarajeva uplaćena je treća stipendija za ovu akademsku godinu. Mjesečno dobijaju po 100 maraka. Iz opštinskog rukovodstva priznaju da to nije zavidna cifra, ali i uvjeravaju da studentima izađu u susret kad god im se obrate za pomoć.

"Imamo 83 stipendista koji dobijaju po 100 KM. Međutim, pored tih redovnih stipendija, kad god nam se studenti obrate za neku vrstu dodatne pomoći, mi im pružimo podršku", kaže za "Nezavisne" Ljubiša Ćosić, načelnik Istočnog Novog Sarajeva.

Ćosić, koji je i predsjednik Saveza opština i gradova u RS, potvrđuje da je višegodišnja praksa da se studentima mjesečno daje po oko 100 KM za stipendije.

"To je definitivno malo i sigurno bi trebalo razmišljati o većim iznosima, jer danas 100 maraka nije isto što i 2010. godine, kada se takođe davao toliki iznos. Mislim da opštine treba da ulože napor da pokušaju ta sredstva uduplati. Zašto da ne? Naša opština će za iduću godinu razmotriti mogućnost da povećamo iznos stipendija", napominje Ćosić.

Studentima u Šipovu, po riječima opštinskog načelnika Milana Kovača, umjesto 100 maraka na tekuće račune bi trebalo da pristiže veći iznos.

"Mislim da ćemo ove godine povećati stipendije jer sada imamo manje studenata nego lani, a opštinski budžet za tu svrhu je nepromijenjen", rekao je Kovač.

Savan Vujin, potpredsjednik Unije studenata RS, kaže da studentima 100 maraka nije dovoljno.

"Mislim da bi razvijenije opštine trebalo da izdvajaju veće iznose za stipendije", poručuje Vujin. Međutim, upozorava i na još jednu praksu koja je, takođe, dugogodišnji problem.

"Dešava se da isplate stipendija kasne po nekoliko mjeseci, pa u nekim slučajevima i po pola godine. To je takođe loša praksa koju bi trebalo mijenjati, tako da isplata treba da počne čim se objavi lista studenata koji su dobili stipendiju", naglašava Vujin.