Sve više studenata iz Srpske akademsko zvanje stiče u Srbiji

NOVI SAD, BEOGRAD - Sve veći broj svršenih srednjoškolaca iz Srpske odlučuje se da dalje školovanje nastavi u susjednoj Srbiji.

Naime, iako su u Srpskoj iz godine u godinu sve bolji uslovi studiranja, brucoši se ipak odlučuju da svoje akademsko znanje stiču na Beogradskom ili Novosadskom univerzitetu, čemu ide u prilog informacija da na ova dva javna univerziteta studira oko 17.000 studenata iz Srpske.

Dejan Pudar, predsjednik Udruženja studenata Republike Srpske u Srbiji, rekao je za "Nezavisne novine" da je svake godine sve veći broj dolazaka studenata iz Srpske u Srbiju.

"Prema našim procjenama, ove godine imamo najveći broj dolazaka do sada, to je od 2.500 do 3.000 studenata, a od tog broja samo 1.500 njih je upisalo fakultet tehničkih nauka (FTN) na ova dva javna univerziteta", kazao je Pudar.

Prema njegovim riječima, oko 85 odsto studenata koji su studirali u Novom Sadu nakon završetka studija tu i ostaju.

"Pored FTN-a, najviše studenata se upisuje na medicinske fakultete, kao i fakultete fizičkog vaspitanja i sporta, dok se najmanji broj odlučuje za prirodno-matematičke fakultete", kazao je Pudar.

On ističe da je Bijeljina grad iz kojeg dolazi najveći broj studenata, ali, kako kaže, sve je više i studenata iz Banjaluke.

"Već dugi niz godina veliki broj studenata dolazi iz Hercegovine, ali pored svih ovih gradova, tu su i studenti iz Banjaluke, Dervente i Prijedora", kazao je Pudar.

Da je odlazak studenata iz Srpske veliki problem za javne univerzitete u Srpskoj, za "Nezavisne novine" potvrdio je rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin, koji kaže da za to postoji više razloga.

"Prvi razlog je taj što na ova dva univerziteta u Srbiji rade veoma dobru promociju na prostoru cijele Srpske i na taj način nude studentima bolje uslove studiranja", kazao je Gajanin, dodajući da to isto rade i oba javna univerziteta u Srpskoj, zajedno sa Vladom, ali da to nije urodilo plodom.

"Ovo pitanje je veoma ozbiljno i mislim da ono treba da se riješi na nivou vlada Srpske i Srbije, između dva resorna ministarstva. Ako se ovako nastavi, mi ćemo dovesti u pitanje opstanak naša dva javna univerziteta u Srpskoj", kazao je Gajanin, dodajući da je ovogodišnja brojka veliki gubitak za univerzitete u Srpskoj.

"Uslovi studiranja u Srbiji za studente iz Srpske su isti za sve, kao i obrnuto, međutim uslovi za studiranje kod nas su povoljniji počevši od toga da studenti imaju besplatan smještaj, a oni koji se kvalifikuju na budžet imaju besplatno školovanje", kazao je Gajanin.

Prema njegovim riječima, na narednoj sjednici Senata će biti riječi o ovoj temi.

"Ne možemo činiti dobro za javne univerzitete u Srbiji na štetu javnih univerziteta u Srpskoj", zaključuje Gajanin.

Marko S. iz Hercegovine ističe da nije iznenađujuća informacija da svršeni srednjoškolci i dalje u velikom broju odlaze u Srbiju na studiranje i pored boljih uslova studiranja ovdje, a kako kaže, prije svega misli na školarinu i ostalo što ide uz studije.

"Tako je bilo i kad sam ja završio srednju školu, 2012. godine. Od 22 učenika iz mog odjeljenja gimnazije, fakultet je upisalo 20, a čak 17 u Srbiji. I te godine je u Srpskoj bilo mnogo jeftinija školarina u odnosu na Srbiju", kazao je Marko, dodajući da je možda razlog tome da češće odlaze u Srbiju taj što je tamo lakše položiti predmete i dati uslov na pojedinim fakultetima nego u Republici Srpskoj, drugačiji je način bodovanja i ostalo.

"Mnogi tamo idu i zato što ide većina njihovih drugova iz razreda, to se može uzeti kao razlog, a naravno, jer žele i da promijene sredinu, da vide kako je to van Srpske. Svakako je tačno da su uslovi studiranja u Republici Srpskoj sada veoma dobri, ali opet bi se moglo raspravljati o kvalitetu obrazovanja kod nas", kazao je Marko.