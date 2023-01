Svetosavske nagrade za osam trebinjskih prosvjetnih radnika

Osam trebinjskih prosvjetnih radnika ovogodišnji su nosioci Svetosavske nagrade koje su im uručene na Svetosavskoj akademiji organizovanoj u Kulturnom centru Trebinje.

Nagrade, za koje su se prethodno jednoglasno izjasnili svi odbornici Skupštine Grada Trebinja, dodijeljene su posthumno: Olgi Anđelić, profesoru jugoslovenskih književnosti u Centru srednjih škola Trebinje, Dušanu Bodirogi, nastavniku istorije u Osnovnoj školi „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški“ Trebinje, Nedjeljku-Neđu Nožici, učitelju, nastavniku matematike i hemije, pomoćniku direktora i direktoru u Osnovnoj školi "Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje, kao i Lazaru Žuloviću, nastavniku muzičke kulture u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić“ Trebinje.

Svetosavska nagrada je uručena i Dušanu Jokanoviću, doktoru matematičkih nauka, redovnom profesoru i dekanu na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje, Veselinki Kulaš, profesoru srpskog jezika i književnosti u Gimnaziji "Jovan Dučić“ Trebinje, Dušku Petkoviću, profesoru matematike u Tehničkoj školi Trebinje i Slavki Kojović, nastavniku za predškolsko obrazovanje u Javnoj ustanovi "Naša radost“ Trebinje.

“Svetosavska nagrada svima nama prije svega znači jednu obavezu i jednu zahvalnost institucijama koje sun as nominovale da je dobijemo, ali i Skupštini Grada Trebinja koja je tu odluku donijela. Meni lično, al ii svim dobitnicima znači i jednu prijatnu vijest da ljudi u ovom gradu smatraju da je prosvjetni rad važan, a s druges trane je to i naša obaveza da se svi još jače i bolje angažujemo da bi bili bolji nastavnici i profesori, na korist ovom društvu, radeći jedan sveti zadatak – obrazovanje mladih ljudi. Taj je zadatak is vet i važan zato što je u ovom društvu najveći resirs ovoga društva upravo ta mladost”, istakao je zahvalivši se u ime nagrađenih profersor Dušan Jokanović.

Napominjući da su prosvjeta i Svetosavlje nešto što je jedno s drugim tijesno vezano, on je istakao da su i gradski odbornici bili svjesni važnosti zadatka prosvjetnog radnika, od vaspitačice i vrtiću do univerzitetskih profesora, ted a su zbog toga i svima dodijeljene ove nagrade, jer su to, kako kaže, sve važni poslovi, iako nije mogao da ne istakne niže obrazovanje koje smatra onim dijelom u kome se djeca formiraju, stiču radne navike i prva važna znanja i vrijednosti života.

I gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić se složio da je ljestvica obrazovanja podjednako važna, zbog čega su gradske vlasti, kako kaže, i uvele važnu praksu da škole same predlože svoje nastavnike, a na odbornicima je bilo da među više prijedloga odaberu najbolje.

“Već za sljedeću godinu treba da razmišljamo o svim tim ljudima koji su ostavili i ostavljaju traga u našem obrazovanju, zbog čega im mi in a ovaj način možemo reći samo jedno veliko hvala, a ova akademija je upravo spoj onog prosvetiteljstva unazad stotinama godina i modernog obrazovanja, pa se trudimo da i na ovakvim svečanostima, osim nagrađivanja, prikažemo barem onaj najvažniji dio naše duhovnosti i kulturne tradicije”, istakao je gradonačelnik Ćurić.

On je istakao da je cilj gradskih vlasti da svaka kulturna manifestacija, a među njima i Svetosavska akademija, budu bolje od prethodnih i izrazio nadu da će i naredne godine biti još veličanstvenije i svečanije na praznik Svetoga Save u Trebinju.

U kulturno-umjetničkom programu su učestvovali Hor "Tribunija" Trebinje, Hor Muzičke škole Trebinje, Hor "Bubamarac" Trebinje, Aleksandar Dunić - prvak Beogradskog pozorišta, Jasmina Stojanović - glumica Narodnog pozorišta Gračanica, Milica Dosković - vokalni solista Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, Pavlina Radovanović - etno solista iz Orahovca uz klavirsku pratnju Nevene Živković iz Narodnog pozorišta Beograd.

Učesnici programa Akademije su bili i recitatori i vokalni solisti iz trebinjskih osnovnih i Muzičke škole: - Teodor Riđešić iz OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Trebinje, - Sofija Janković, Ivana Bokić, Ana Miljanović iz OŠ "Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški" Trebinje, - Ivo Karadžić-Neveš, Pavle Pažin, školska pjevačka grupa uz klavirsku pratnju Silvane Stevanović iz OŠ "Vuk Karadžić" Trebinje, kao i - Mihailo Medan, harmonika, trio - Ksenija Ninković, klavir, Marina Mučibabić i Marija Zirojević, flauta iz Muzičke škole Trebinje…