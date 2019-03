Trebinjac neobičnim metodama naučio strane jezike

​TREBINJE - Mladi Trebinjac Miodrag Vidačić, iako u djetinjstvu nije posebno volio strane jezike, ipak je naučio engleski preko video-igrica, a njemački preko satelitske antene.

Miodrag je ove jezike naučio još kao dječak, a danas, budući da već ima 18 godina i uskoro će se morati opredijeliti za nastavak obrazovanja, kaže da strane jezike neće izučavati jer to može i kod kuće, pa će studirati nešto u vezi sa programiranjem.

"Još u vrtiću sam počeo učiti engleski, ali sam ga tada mrzio. Onda me nastavnica, vidjevši da volim video-igrice, zainteresovala za učenje ovog jezika kroz igrice jer su one, srećom, bile koncipirane na engleskom jeziku, poput komandi, upozorenja, dijaloga i tome slično. Ona mi je, u stvari, skrenula pažnju na to da ću bolje savladati i jezik i igrice ako pamtim riječi pa su mi lakše ostajale u glavi riječi poput automobil, drvo, pazi, okreni se, započni ponovo, a onda su dolazili i složeniji termini. Ja sam bio sve više zainteresovan i svjestan da je engleski univerzalni jezik za sporazumijevanje sa bilo kim ko ne govori naš maternji jezik", priča Miodrag za "Nezavisne".

Uz igrice, koje su i dalje bile njegov glavni hobi, kroz osnovnu školu nastavlja čitati knjige na engleskom, gledati filmove bez prevoda, tako da je njegov engleski danas već toliko napredan da besprijekorno vlada opštom terminologijom. Budući da planira studirati programiranje, i njegov fond riječi iz tehničke terminologije je poprilično opširan.

"Škola mi je nekako dolazila kao provjera znanja književnog engleskog, a imao sam i peh da su mi za tri godine predavala četiri profesora, ali sam zato sa ruskim jezikom imao više sreće i njega sam poprilično savladao u srednjoj školi zahvaljujući profesorici Jagodi Vuković. Njemački jezik sam učio još kao mali, preko crtanih filmova na satelitskim programima", nastavlja priču Miodrag.

Kaže da u početku, kao dijete, nije ni bio svjestan da traži samo njemačke crtiće, najvjerovatnije zato što su bili odrađeni mnogo bolje, sa mnogo višim stepenom tehnologije nego oni koji su prevedeni na srpski, ali se ne sjeća ni kako je nesvjesno počeo ponavljati dijaloge iz tih crtanih filmova.

Nakon toga je krenuo i na kurs njemačkog jezika, iako ga nije završio zbog nedostatka vremena, ali će ga u budućnosti svakako usavršiti zbog svog opšteg znanja, ali i zbog činjenice da je, pored engleskog, i njemački jezik tehnologije, što se odnosi i na programiranje.

"Da ste me ranije pitali šta ću upisati rekao bih turizam, ali je u međuvremenu u meni napredovalo i znanje i želja za novim znanjima iz oblasti računarstva i tehnologije, tako da sam sada u ubjeđenju da je najbolje da studiram programiranje", kaže Vidačić.

Inače, ovaj mladi Trebinjac već sedam godina uspješno igra i šah pa trenutno pohađa Školu šaha Trebinje, gdje je jedan od najuspješnijih.