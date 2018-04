Tri greške koje web dizajneri moraju da prestanu da prave

Ponekad web dizajneri zaboravljaju da 99,9% korisnika ne zanima kako neki tekst, dugme, slika ili video završe na ekranu. Većina ljudi samo želi da je sajt koji posjete brz, jednostavan za korišćenje i da im pruža sadržaj koji žele. U suprotnom, biće iznervirani ili nezadovoljni – i to s pravom.

Džonatan Goldford, partner u „Wired Impact“, kompaniji koja se bavi web dizajnom i izradom web stranica za neprofitne organizacije, za portal Mashable, navodi tri uobičajene greške koje dizajneri prave, kao i šta mogu učiniti kako bi ih ispravili.

1. Zaboravljate konvencije

Otkako su počeli da koriste internet, korisnici se „obučavaju“ kako da komuniciraju sa web stranicama. Dakle, oni će biti frustrirani i nezadovoljni svaki put kada web stranice ne ispunjavaju njihova očekivanja. Ovdje su neki primjeri.

- Prelaze preko objekta i misle da mogu da kliknu na njih, ali se zbune kada vide strelicu umjesto - pokazivača u obliku ruke.

-Kliknu na plav, podvučen dio teksta, a onda shvate da to nije link.

-Kliknu na logo u gornjem lijevom uglu, vjerujući da će se tako vratiti na početnu stranicu, a onda otkriju da ih to ne vodi nigde.

Web dizajn nije uvijek u skladu sa našim očekivanjima. Međutim, programeri i dizajneri uvijek treba da se drže određenih pravila kako bi izbjegli zbunjivanje korisnika. Tako na primjer, elementi na koje može da se klikne treba da se prebace na ručni pokazivač kada korisnik prelazi preko njih.

Linkovi bi trebalo da izgledaju drugačije nego običan tekst. Ako stvarno želite da se držite konvencija, onda bi linkovi trebalo da budu plave boje. Istraživanja pokazuju da korisnici najviše reaguju na plave linkove. Logo u zaglavlju vaše web stranice bi trebalo da bude mjesto na koje korisnik može da klikne i da se automatski prebaci na početnu stranicu.

2. Pravite web stranice koje se sporo učitavaju

Korisnici ne vole spore web stranice. Istraživanja su pokazala da će 40% korisnika napustiti web stranicu kojoj treba više od tri sekunde za učitavanje.

Početnici koji nemaju dovoljno iskustva, ponekad koriste vrlo velike slike, recimo 600 x 600 piksela, ali postave visinu i širinu tako da se slika smanjuje na željenu veličinu. Postoje dva problema sa ovom metodom. Prvo, veće slikovne datoteke znače i duže vrijeme učitavanja. Drugo, smanjivanje slika pomoću visine i širine može da uzrokuje da se fotografija prikazuje nejasno i izgleda kao da je loše rezolucije.

Da biste riješili taj problem, prilagodite veličinu i kompresujte slike u editorima kao što je Photoshop ili Gimp. Zatim kodirajte sliku kao što inače radite.

3. Ne računate na potencijalne promjene

Većina programera, u izgradnji svoje web stranice koristi sisteme za upravljanje sadržajem, kao što su WordPress, Joomla i Drupal. Ova praksa daje mogućnost administratorima i vlasnicima web stranica da ih izmjene i dopune.

Problem je u tome što mnogi dizajneri pišu program samo za sadržaj koji postoji u vrijeme pokretanja stranice. Na primjer, u vrijeme pokretanja stranice, dizajner može da kreira CSS stilove za web zaglavlja 1, 2 i 3.

Ali šta ako dva mjeseca nakon što je web stranica pokrenuta, vlasnik stranice odluči da postavi tekst u zaglavlju 6, s obzirom da je ta opcija moguća u WordPress formatu? To će ih vratiti na zadate stilove preglednika, budući da dizajner nikada nije napravio stil za to. Da biste to izbjegli, treba odmah na početku da uključite stilove za sve uobičajene oznake.

Najbolje bi bilo da provjerite WYSIWYG, koje vlasnici vaše web stranice koriste, kako biste bili sigurni da ste pokrili sve potrebne oznake. Osnovni stilovi nisu jedino mjesto na kom vaše web stranice mogu da „padnu“. Takođe budite sigurni da ste ih pripremili za prijenos velikih fotografija i copy/paste iz Worda. Iako vam se ovakve stvari mogu činiti trivijalnim, one ipak mogu da naprave veliku razliku.

Važno je da znate da sve navedene greške nemaju nikakve veze sa inteligencijom web dizajnera. One isključivo zavise od vještina i znanja. Dobra edukacija sa dosta prakse i sticanje iskustva, pomoći će vam da u poslu pravite sve manje grešaka i da postanete pravi profesionalac.