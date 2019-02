Trivić: Besplatni udžbenici onima kojima je to najpotrebnije

BANJALUKA - Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je Srni da je, bez namjere da dijeli djecu po bilo kom osnovu, prioritet da besplatni udžbenici budu obezbijeđeni onima kojima je to najpotrebnije i da se na taj način pomogne njihovim roditeljima da bez dodatnog opterećenja adekvatno spreme djecu za školu.

Prema njenim riječima, u želji da nađu adekvatan model sufinansiranja udžbenika za prioritetne kategorije u toku je analiza rješenja u zemljama u okruženju.

Vlada Srbije finansira nabavku obaveznih udžbenika za učenike iz socijalno ugroženih porodica, učenike sa smetnjama u razvoju i učenike iz višečlanih porodica.

Pravo na sufinansiranje u obliku novčane naknade u visini 50 odsto ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika u Hrvatskoj ostvaruju korisnici socijalnih davanja.

U Sloveniji se obezbjeđuju besplatni udžbenici, novi ili korišćeni, učenicima osnovne škole putem udžbeničkog fonda.

"Svi ovi modeli su predmet naše analize jer želimo da nađemo najbolje rješenje koje će biti u interesu roditelja kojima je otežavajuće da obezbijede svojoj djeci sve što im je potrebno za školu. U tome će nam pomoći paralelna izrada socijalne karte koju će imati svi građani, a koja će omogućiti pravedno ostvarivanje socijalnih i ostalih prava", naglasila je Trivićeva.

Ona je podsjetila da je republičkim budžetom za 2019. godinu predviđeno 980.000 maraka za besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda.

"S obzirom na to da je za besplatne udžbenike za sve učenike u osnovnom obrazovanju potrebno dodatnih 11 miliona KM, određene iskorake možemo napraviti tek usvajanjem budžeta za narednu godinu", kaže Trivićeva.

Prema njenim riječima, Ministarstvo prosvjete i kulture radi i analizu putem koje treba da utvrde za koliko učenika osnovnih škola i sa kog nivoa se sada obezbjeđuju besplatni udžbenici.

Besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole obezbjeđuje Ministarstvo prosvjete i kulture, odličnim učenicima viših razreda iz višečlanih porodica Ministarstvo porodice, omladine i sporta, a lokalne zajednice učenicima iz višečlanih porodica, korisnicima socijalnih davanja, kao i na osnovu boračkih kategorija.

"Ministarstvo prosvjete i kulture od školske 2007/08. godine obezbjeđuje besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola i do sada je izdvojeno oko 11,5 miliona maraka. Ministarstvo porodice, omladine i sporta od 2007. godine obezbjeđuje udžbenike za odlične učenike osnovnih škola od trećeg do devetog razreda iz porodica sa četvoro i više djece, za šta je do sada izdvojeno oko dva miliona maraka", podsjetila je Trivićeva.

Ona je istakla da Ministarstvo prosvjete i kulture radi i analizu nastavnih planova i programa u osnovnim školama, u okviru koje će biti razmatrana i mogućnost digitalizacije određenih udžbenika, što bi smanjilo težinu đačke torbe i učenicima udžbenike učinilo dostupnim u svakom momentu.