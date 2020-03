Trivić: U ponedjeljak redovna nastava u OŠ "Branko Ćopić"

BANJALUKA - Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je danas da će se u ponedjeljak, 9. marta, biti nastavljena redovna nastava u Osnovnoj školi "Branko Ćopić" u Banjaluci, koju pohađa i učenik zaražen korona virusom.

Trivićeva je rekla novinarima da je ovo dogovoreno nakon što je u toj školi održan sastanak Savjeta roditelja kojem je prisustvovalo rukovodstvo te obrazovne ustanove, kao i roditelji učenika.

"Sprovedene su sve preventivne i druge mjere da bi se nastava normalno odvijala, i to sve do momenta, i ukoliko dođe, do nekih novih informacija iz Koordinacionog tijela koji čine resorna ministarstva i zdravstvene institucije", rekla je Trivićeva.

Ona je dodala da neće biti ni otkazivanja školskih manifestacija, takmičenja i slično jer za to trenutno nema razloga.

Trivićeva je navela da nema ni potrebe za bilo kakvim etiketiranjem škole "Branko Ćopić" i njenih učenika.

Direktor Osnovne škole "Branko Ćopić" Branislava Pejašinović rekla je da je juče i danas izvršena kompletna dezinfekcija školskih prostorija.

"Škola je spremna za nastavu u ponedjeljak, a 12 naših nastavnika, koji će biti 14 dana u kućnoj izolaciji, zamijeniće njihove kolege iz naše ili drugih škola", rekla je Pejašinovićeva.

Iz Savjeta roditelja ove škole uputili su apel roditeljima da se smiri situacija, ističući da nema potrebe za panikom.

"Dobili smo uvjeravanja od resornog ministra i rukovodstva škole da je sve u redu i da se nastava može nastaviti u ponedjeljak", rekli su iz ovog savjeta.

Dječak zaražen virusom korona učenik je osmog razreda ove škole, a odjeljenje u kojem se nalazi u četrnaestodnevnoj je kućnoj izolaciji.

Nastava u OŠ "Branko Ćopić" juče je prekinuta, a izvršena je i dezinfekcija prostorija škole.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je ranije da je testiranje pokazalo da niko od 38 učenika i nastavnika Osnovne škole "Branko Ćopić" u Banjaluci nije pozitivan na virus korona.

Šeranić je tada naveo da je riječ o učenicima /njih 26/ i nastavnicima /12/ koji su u školi ranije bili u kontaktu sa učenikom iz Banjaluke zaraženim virusom korona.

U Republici Srpskoj su do sada virusom korona zaražena tri lica, otac i sin iz Banjaluke i muškarac iz Čelinca.