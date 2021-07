Trivić i Kan: Unapređenje rada nastavnika temelj kvalitetnog obrazovanja

BANJALUKA - Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić i šef predstavništva Unicefa u BiH Rovnak Kan saglasili su se danas u Banjaluci da je unapređenje rada nastavnog kadra i razvoj profesionalnih kompetencija temelj kvalitetnog vaspitno-obrazovnog sistema.

Trivićeva je istakla da je pružanje podrške i unapređenje profesionalnih kompetencija vaspitno-obrazovnih radnika i stručnih saradnika u školama, kao i predškolskim ustanovama, jedan od prioritetnih zadataka Ministarstva prosvjete i kulture, saopšteno je iz ovog ministarstva.

Ona je informisala Kanovu o izazovima sa kojima je bio suočen vaspitno-obrazovni sistem u Republici Srpskoj u okolnostima pandemije virusa korona, kao i da je prevazilaženje tih poteškoća dovelo do ubrazanog procesa ranije započete digitalizacije u školama u Republici Srpskoj, kao i sveobuhvatnijem usavršavanju rada nastavnog kadra.

"Obuke nastavnog kadra u prethodnom periodu su bile intenzivne i sada nam još samo predstoji da do kraja dovedemo planiranu intereaktivnost u nastavni proces", rekla je Trivićeva, naglasivši da je do sada proces digitalizacije završen u skoro svim osnovnim školama u Republici Srpskoj, te da će do kraja naredne godine biti završen i u srednjim školama.

Ona je navela i da Ministarstvo prosvjete i kulture radi na kreairanju relevantnih podzakonskih akata kojima će biti unapređena intersektorska saradnja i kvalitet rada nastavnog osoblja i stručnih saradnika u školama.

Kanova je naglasila da su ove mogućnosti za učenice osnovnih i srednjih škola, kao i unapređenje rada nastavnog osoblja, dio projekta Unicefa "IT GIRLS".