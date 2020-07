U RS dosad upisano 9.099 prvačića, tri godine zaredom manje od 10.000

BANJALUKA - U prvi razred osnovnih škola u Srpskoj dosad je upisano 9.099 učenika, a ne dođe li u naredna dva mjeseca do dodatnog priliva đaka prvaka, biće to treća školska godina zaredom kako je ova brojka ispod 10.000.

Naime, prema podacima od prije godinu dana, u 2019/2020. u osnovnim školama u RS bila su upisana 9.293 učenika prvog razreda, a godinu ranije njih 9.731.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za "Nezavisne" su potvrdili da je upis učenika u prve razrede osnovnih škola u školskoj 2020/2021. godini realizovan u svim školama tokom juna i jula.

Prema podacima koje su resornom ministarstvu dostavile škole, upisano je, dakle, 9.099 učenika, ali taj broj ne mora biti konačan.

"Imajući u vidu da svake godine do septembra bude upisan dodatni broj učenika, očekujemo da će do početka školske 2020/2021. godine biti upisano još učenika te ćemo tačne podatke o broju upisanih prvačića imati krajem septembra, do kada su škole obavezne da nam dostave godišnje programe rada", kazali su iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

U nekim školama ove godine će biti više prvačića nego proteklih godina.

"Mi ove godine upisujemo jednu od najbrojnijih generacija. Sa današnjim danom imamo već upisanih 189 prvačića, a taj broj bi u narednom periodu mogao biti dodatno povećan. Inače, prošle godine imali smo 166 prvačića, a pretprošle 144", rekao je juče Predrag Račanović, direktor Osnovne škole "Vuk Karadžić" Bijeljina.

Račanović, koji je i predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola u bijeljinskoj regiji, dodaje da ovakva situacija ipak nije u ostalim školama.

"Najveći je problem u ruralnim sredinama, gdje se smanjuje broj učenika zbog migracija stanovništva", naglasio je Račanović za "Nezavisne".

Prema Zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, u prvi razred upisuju se djeca koja zaključno sa 31. avgustom tekuće godine navršavaju šest godina.

"Na zahtjev roditelja, u prvi razred mogu biti upisana i djeca koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina, ukoliko komisija za upis djece u prvi razred procijeni da je dijete spremno za polazak u školu", naglašavaju iz ovog ministarstva.

U izuzetnim slučajevima, u prvi razred se mogu upisati djeca mlađa od šest godina ili se može odgoditi upis, ukoliko komisija za upis djece u prvi razred procijeni da je to u najboljem interesu djeteta.

"U prvi razred upisuje se i dijete starije od šest godina koje zbog bolesti ili drugih razloga nije bilo upisano u školu", rekli su iz resornog ministarstva.

Broj đaka prvaka u RS po školskim godinama

- 2020/2021 - 9.099

- 2019/2020 - 9.293

- 2018/2019 - 9.731