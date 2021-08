U drugom upisnom roku planiran upis 1.115 studenata

BANJALUKA - Univerzitet u Banjaluci raspisao je konkurs za upis 1.115 studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini u drugom upisnom roku.

Planiran je upis 756 studenata čije školovanje će biti finansirano iz budžeta, u kategoriji samofinansiranje slobodno je 238 mjesta, a 32 mjesta su za upis vanrednih studenata, saopšteno je iz Univerziteta.

Konkursom je predviđen i upis 89 studenata u kategoriji stranih državljana.

Kada je riječ o slobodnim mjestima za upis na prvi ciklus studija, na Akademiji umjetnosti preostalo je 99 mjesta, na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu 59, Ekonomskom fakultetu 35, dok je na Elektrotehničkom fakultetu 75 mjesta.

Na Mašinskom fakultetu preostala su još 54 mjesta, na Medicinskom fakultetu 70, Poljoprivrednom 66, Pravnom 38, Prirodno-matematičkom 205, Rudarskom 23, Tehnološkom 96, Fakultetu političkih nauka 52, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta 27, Filozofskom 87, Filološkom 101, te na Šumarskom fakultetu 28 slobodnih mjesta.

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok na Univerzitetu u Banjaluci počinje 30. avgusta, a završava 3. septembra.

Polaganje prijemnog ispita predviđeno je za 6. septembar u 9.00 časova na svim članicama, dok je objavljivanje rezultata do 8. septembra do 14.00 časova.

Upis primljenih kandidata počinje 13. septembra i traje do 17. septembra.

Na Akademiji umjetnosti polaganje prijemnog ispita traje od 6. do 10. septembra, objavljivanje rezultata je 10. septembra do 16.00 časova, dok će konačne rang-liste biti objavljene do 13. septembra.

Upis primljenih kandidata na Akademiji umjetnosti počinje 14. septembra, a završava 17. septembra.