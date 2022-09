U novu akademsku godinu u obnovljenim sobama Studentskog centra "Nikola Tesla"

BANJALUKA - Stanari trećeg paviljona Studentskog centra "Nikola Tesla" u Banjaluci konačno će u novu akademsku godinu ući sa boljim uslovima stanovanja.

Naime, početkom jula počela je godinama najavljivana rekonstrukcija ovog paviljona, koji je, prema riječima stanara koji su u njemu boravili, imao loše uslove za stanovanje.

Studenti su dosad imali problema sa stolarijom, koja je bila jako loša, kao i sa zajedničkim toaletima, a sada tih problema neće biti jer je stolarija zamijenjena, a svaka soba će odsad imati poseban toalet.

Ovom obnovom podrazumijeva se sanacija spoljne i unutrašnje stolarije, podova, protivpožarnog sistema, video-nadzora i sanacija mokrih čvorova, a kapaciteti za čitaonice i novi moderan vešeraj biće dodatno povećani.

Bolje uslove će imati i studenti s invaliditetom koji će u prizemlju dobiti sobe koje će biti potpuno prilagođene njima.

Kako je za "Nezavisne novine" rekao Dragoslav Topić, direktor Studentskog centra "Nikola Tesla", radovi na rekonstrukciji paviljona teku po planu.

"Svi radovi idu predviđenom dinamikom. Obezbijedili smo sredstva za nabavku unutrašnjeg namještaja, za koji je trenutno aktivan tender", rekao je Topić.

Kako je dodao, studenti će novu akademsku godinu dočekati u mnogo boljim uslovima.

"Mi uskoro raspisujemo konkurs za boravak u domu za studente prvih godina koji kreću na fakultet početkom oktobra", rekao je Topić, dodajući da će za studente starijih godina konkurs za stanovanje u domu biti raspisan nakon što prođu aktivni rokovi za polaganje ispita, da bi se tačno znalo ko ostvaruje pravo na boravak u ovom centru.

Topić je ranije rekao da postoji dinamika obnove studentskih paviljona.

"Prvo su renovirani paviljoni jedan i dva, zatim je napravljen novi četvrti i rekonstrukcijom trećeg ćemo podići studentske standarde na viši nivo", rekao je Topić.

Kako je za "Nezavisne" kazao student Univerziteta u Banjaluci koji u oktobru treba da započne studije, nada se da će ih započeti upravo u novoobnovljenom paviljonu.

"Drago mi je što će doći do rekonstrukcije ovog paviljona i nadam se da će se radovi okončati do početka akademske godine", kazao je on.

Naime, zajedno sa cimerom je planirao ovdje da provede svoje studentske dane i smatra to dijelom životnog iskustva.

Podsjećamo, obnova paviljona tri radi se od donacije Vlade Srbije, koja je za ove namjene dala 1,9 miliona KM, dok je Vlada RS uložila dodatnih 700.000 KM.