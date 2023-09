U novu školsku godinu s novim zakonom o osnovnom obrazovanju

BIHAĆ - Na području Unsko-sanskog kantona danas je započela nova školska godina u svim osnovnim i srednjim školama, potvrdio je resorni ministar obrazovanja u Vladi USK Edvin Alijanović.

Prema njegovim riječima, u đačkim klupama u osnovnim školama nalazi se 15.500 učenika, dok srednjoškolaca ima 6.780.

"U novu školsku godinu upisali smo 1.548 učenika u prve razrede, što je, nažalost, za 120 prvačića manje u odnosu na prošlu godinu. Kada je riječ o srednjim školama, tu se možemo pohvaliti da imamo stotinu više upisanih učenika u odnosu na prošlogodišnji broj. Ukupno je u srednje škole u našem kantonu upisano 1.980 učenika. Moram istaknuti veliki angažman svih uposlenika resornog ministarstva i svih škola, kako bi školska godina počela nesmetano, a svim učenicima i nastavnom osoblju želim sreću", izjavio je Alijanović.

Prema njegovim riječima, broj učenika je mnogo manji u odnosu na neke ranije godine, što je rezultat intenzivnih migracija s ovih prostora koje traju u posljednjoj deceniji.

"U ovoj godini smo uspjeli riješiti probleme s tehnološkim viškom nastavnika koji su bili izraženi u proteklom periodu. Rezultat je to činjenice da je veliki broj kolega otišao u penziju, mnogi prosvjetari su otišli na rad u inostranstvo ili privatni sektor, a uspjeli smo angažovati oko 140 asistenata u nastavi koji će raditi s djecom s poteškoćama u razvoju", kazao je Alijanović.

Prema njegovim riječima, ministarstvo kojem je na čelu na vrijeme je uradilo sve potrebne procedure kako bi se nabavio ogrev za škole, a posebno je istakao značaj novog Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju koji je nedavno usvojila Skupština USK.

"To je revolucionaran zakon za Unsko-sanski kanton, jer smo nakon 19 godina dobili novi Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju. Drago mi je da su skupštinski zastupnici shvatili važnost ovog zakona, jer on donosi moderna uređenja i rješenja. Moramo ići u korak sa vremenom, u korak sa Evropskom unijom, onoliko koliko nam to sredstva dopuštaju i omogućavaju, a to nam ovaj zakon omogućava. Mnogo je novina koje donosi, kao što su završetak digitalizacije u školama, kurikularna reforma, prevoz učenika, produženi boravci i ostalo", naveo je Alijanović.