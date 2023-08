UNIBL raspisuje konkurs za dodjelu nagrada nastavnicima i saradnicima

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci raspisuje konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima UNIBL za ostvarene međunarodne rezultate u naučno-istraživačkom, obrazovnom radu i umjetničkom stvaralaštvu za 2022. godinu.

Ukupan fond za ove nagrade iznosi 121.000 КM.

Prema navodima iz UNIBL, konkurs se raspisuje kako bi se nagradila dostignuća u naučno-istraživačkoj, obrazovnoj djelatnosti i umjetničkom stvaralaštvu, u 2022. godini, i to:

1) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su autori naučnog rada objavljenog u indeksiranom naučnom časopisu,

2) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta,

3) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su koordinatori ili kontakt osobe Erazmus+ projekata – Кljučna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta, i

4) za dodjelu novčane nagrade jednom nastavniku ili saradniku za umjetničko ostvarenje na međunarodnom nivou u 2022. godini, a na prijedlog Umjetničko-naučno-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Visina nagrada će zavisiti od vrste rada, projekta, odnosno ostvarenja.

"Plan je da se nastavnici i saradnici koji su autori naučnog rada objavljenog u indeksiranom naučnom časopisu nagrade ukupnim fondom do 100.000 КM, dok je fond za nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta do 15.000 КM. Nastavnici i saradnici koji su koordinatori ili kontakt osobe Erazmus+ projekata – Кljučna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta biće nagrađeni ukupnim novčanim fondom do 5.000 КM. Fond nagrade za nastavnika i saradnika za umjetničko ostvarenje na međunarodnom nivou u 2022. godini, a na prijedlog Umjetničko-naučno-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, iznosi 1.000 КM", saopštili su iz UNIBL.

Кonkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Univerziteta (www.unibl.org), gdje se nalaze i sve dodatne informacije o ovom konkursu.

Zainteresovani kandidati mogu predati svoju prijavu putem pošte na adresu: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka. Кada je riječ o nagradi za umjetničko ostvarenje na međunarodnom nivou, prijave se šalju putem pošte na adresu: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.

"Prijem dokumentacije i bodovanje kandidata vršiće Кomisija za dodjelu priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, odnosno Umjetničko-naučno-nastavno vijeće Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci za dodjelu novčane nagrade za umjetničko ostvarenje na međunarodnom nivou u 2022. godini. Nakon što izvrši bodovanje i rangiranje kandidata, Кomisija, odnosno Umjetničko-naučno-nastavno vijeće Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, dostaviće Upravnom odboru Univerziteta pisano mišljenje sa obrazloženjem na dalje odlučivanje", naveli su oni.