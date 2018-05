Učenici Medicinske škole uskoro bez prakse i nastave isti dan

BANJALUKA - Učenici Medicinske škole u Banjaluci od iduće školske godine radiće prema rasporedu po kojem će dva dana najvjerovatnije ići na vježbe, odnosno praksu, a tri dana na teorijsku nastavu u školi, a ne kao što je sada slučaj da isti dan imaju i teoriju i praksu.

Potvrdio je ovo Vladimir Jagodić, direktor Medicinske škole, i dodao da se sadašnji metod izvođenja nastave sprovodi od kada je ova škola osnovana.

"Objašnjavali smo to djeci, ali su uporna. Djeca su se pozivala na način rada u školama u okruženju. U pravu su i moramo im ispunjavati želje. Ubuduće ćemo preći na način rada da imaju praksu, odnosno vježbe, i teoriju u odvojene dane", objasnio je Jagodić.

Dodaje da učenici sada imaju praksu od 7.30 do 10.30 i nakon toga idu na nastavu od 13.30 časova, ali ti razredi, kako bi im olakšali, naglašava Jagodić, imaju manje časova tim danima.

"Sada imamo devet četvrtih i devet trećih odjeljenja koja imaju praksu. Cijeli raspust ćemo rješavati ovaj novi raspored i siguran sam da ćemo ga uspjeti i napraviti", rekao je Jagodić.

Jednu od najvećih srednjih škola u Banjaluci trenutno pohađa 1.070 đaka.

Učenica trećeg razreda Medicinske škole Nataša rekla je da su oni na takmičenju iz demokratije u projektu "Ja građanin" izabrali temu "Loša organizacija praktične i teorijske nastave".

"Smatramo da se to može organizovati i da se može napraviti drugi raspored i zbog toga smo se obratili Ministarstvu prosvjete i kulture RS i ombudsmanu i dobili njihovu podršku", rekla je Nataša.

Ističe da je učenicima teško da se nakon prakse koncentrišu na nastavu i na učenje.

"Posebno je nezgodno učenicima koji putuju. Sve smo to predočili upravi škole, a oni su rekli da nas razumiju i da znaju da je to problem Medicinske škole i da druge škole imaju organizovanu praktičnu nastavu u skladu sa zakonom, ali je to u našoj školi teže izvodivo jer ima dosta đaka i na klinikama ne smije biti gužva", objasnila je Nataša.

I u instituciji ombudsmana za djecu RS potvrdili su da su zaprimili žalbu učenika Medicinske škole, kojom se, između ostalog, navodi da u istom danu imaju i praktičnu i teoretsku nastavu, da praktična nastava završava u 11 časova, a teoretska počinje u 14 časova i da za to vrijeme nemaju gdje biti jer se mnogi ne mogu vratiti kući.

"Naveli su i da im takva organizacija nastave ne ostavlja vrijeme za učenje niti za bilo kakve druge aktivnosti, da su zbog toga pod velikim pritiskom, što se odražava i na njihovo zdravlje i izostanke iz škole", rekli su u ovoj instituciji.

Dodali su da je ombudsman za djecu zatražio izvještaj od Republičkog pedagoškog zavoda RS, budući da je taj zavod nadležan za poslove i zadatke koji se odnose na razvoj nastavnih planova i programa u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.