Učenici se trude da dokažu da je kreativnost IN (VIDEO)

DOBOJ - Talentovani učenici šest dobojskih srednjih škola na trenutak su odložili olovke, sveske i knjige, te su u holu Srednjoškolskog centra pokazali svoja umijeća, pjevali su, svirali, crtali, slikali, pravili figure od papira.

Na taktove planetarno poznate numere "Sweet child of mine" nisu ostali imuni ni đaci ni nastavnici, ljubitelji grupe "Guns n' Roses", a mi smo otkrili da žice na gitari vješto prebire Milorad Radovanović, učenik Tehničke škole.

"Prije sam inače svirao balade, ali sam odskoro kada sam kupio električnu gitaru prešao na rok, metal... Sviram gitaru sedam godina, nisam išao u Muzičku školu, učio sam sam od šestog razreda, od 12. godine. Vidio sam na TV-u kako ljudi sviraju, pa se meni javila želja, te sam počeo da sviram gitaru. Jeste da to moje ukućane baš ne interesuje, ali bih volio da nešto postignem... Koristim najviše internet, nađem tabove ili akorde pa uvježbavam. Vježbam po tri sata dnevno", priča Milorad i ističe da, iako ljudi tvrde suprotno, rok i metal nisu umrli.

Njegov vršnjak Momčilo Stevanović, đak Ugostiteljske i trgovinske škole, latio se mikrofona… Za svoju izvedbu pjesme "Kafana je moja sudbina" Tome Zdravkovića dobio je aplauz i ovacije, a malo je falilo da emocija koju je izazvao bude nagrađena i novčanicama.

"Otac je primijetio talenat kad god sam pjevušio i tako sam krenuo da pjevam. Najviše volim folk te naše legendarne pjevače i njihove pjesme. Drugovi su baš oduševljeni. Štaviše, ja kada idem u školu oni kažu da im pjevam svaki dan. Stvarno otpjevam im šta god žele i baš su oduševljeni. Što god su mi tražili, ono što sam ja znao sam i otpjevao", iskren je Momčilo, koji nije jedini pjevao.

"Imamo grupu djevojčica iz Medicinske škole koje su zajedno sa mnom pa pjevamo, družimo se i uživamo. Ja sam završila Muzičku školu, poslije toga sam nastavila sa profesoricom Mirom Đekić da pjevam i u školskom horu. Pjevamo zaista sve, tako da ne mogu nešto da izdvojim jer sve nam leži", rekla je Barbara Bukejlović, učenica Medicinske škole.

Likovna sekcija u osnovnoj školi "kriva" je što se Oliver Đurđević, učenik Gimnazije "Jovan Dučić", bavi slikanjem.

"Samouk sam, nikad nisam išao na neke časove ili u školu. To je nešto što me opušta, daje osjećaj da sam nešto stvorio, da mogu da vidim ono što sam napravio, za razliku od, na primjer, učenja ili čitanja, što nema neki fizički dokaz o svom postojanju. Volim da slikam pretežno motive ljudskog tijela i motive iz prirode, najčešće koristim akvarel, ali pošto je to malo zahtjevan medijum često se bavim zapravo samo skiciranjem", kazao je Oliver.

Svoje talente đaci su imali priliku da pokažu u okviru manifestacije "Kreativnošću protiv zavisnosti", koju je po osmi put organizovala Ugostiteljska i trgovinska škola.

"Evo, trudimo se da i učenike i kolege obradujemo nekim drugačijim danima u toku školske godine. U ovoj sedmici proslavljamo rođendan škole, tačnije 1. aprila je Dan škole, ali čitavu sedmicu mi uvijek posvetimo malo drugačijim obavezama učenika. To su više slobodne aktivnosti, talenti učenika, gdje im damo priliku da pokažu šta znaju i umiju, a što nije u redovnom školskom programu. Sada nije in biti kreativan, in je nešto drugo, ali mi se borimo. Naš je poziv takav da nastojimo da stare vrijednosti ostaju uvijek moderne", izjavila je Miroslava Jerinić Đukić, pedagog u Ugostiteljskoj i trgovinskoj školi.

Slobodno vrijeme danas srednjoškolci najčešće provode sa telefonima u rukama, te se na to može gledati kao na vrstu zavisnosti, ali...

"Ukoliko se usmjere na talente i u to ulažu svoje slobodno vrijeme i svoju energiju možemo reći da će biti sigurno boljeg mentalnog zdravlja i da neće posezati ka društveno neprihvatljivim ponašanjima ili biti u sukobu sa zakonom... Naša škola je stručna škola, to su zanimanja kuvar, konobar, poslastičar, turistički tehničar, kulinarski tehničar i ostali, ali i među tim zanimanjima opet se izdvajaju učenici koji su jako kreativni, posebno kada je riječ o crtanju, slikanju, fotografisanju i karving tehnici, gdje učenici naše škole imaju prostor da upravo voće ili povrće srede na jedan način i tako servirana hrana je primamljivija za oči", navela je Suzana Teofilović, školski psiholog.

