Banjalučki učenici na ekskurziju putuju bez odobrenja škole

Učenici trećeg razreda osnovne škole "Sveti Sava" u Banjaluci u aprilu idu na petodnevnu ekskurziju na Taru bez odobrenja škole pišu banjalučki mediji.

Polazak na Taru zakazan je za 11. april, ekskurzija traje pet dana i košta 359 maraka. Direktor osnovne škole "Sveti Sava" i predsjednik aktiva direktora banjalučkih osnovnih škola Miroslav Popržen za portal "mojabanjaluka.info" kaže da škola sa tom ekskurzijom nema ništa.

"To je u potpunosti interni dogovor nastavnika, roditelja i turističke agencije. Škola s tim nema ništa. Propisi su jasno definisali kada se i kako ide na ekskurzije, izlete i škole u prirodi. Ovo je privatni aranžman", istakao je Popržen, prenosi pomenuti portal.

On dodaje da su u prethodnim pravilnicima bile dozvoljene rekreativne nastave i da bi put na Taru mogao tako da se tumači, ali aktuelni Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi ne poznaje taj oblik nastave.

"To je dogovor sa kojim škola nema ništa. Zato se i organizuje za vrijeme trajanja proljećnog raspusta. To je kao da ste dogovorili odlazak na more sa porodicom. Škola to nije organizovala, jer škola to ne može da organizuje", kazao je Popržen.

Roditelji, sa druge strane, kažu da to nije istina i da je njima rečeno da ekskurziju organizuje upravo škola. Niko, ističu roditelji, nijednog trenutka nije pomenuo da škola ne organizuje ovaj petodnevni put.

"Ko će biti odgovoran ako se u tih pet dana bilo šta desi? Vjerovatno roditelji, ali kako smo mogli da znamo gdje šaljemo djecu kada nam to nije rečeno? Niko nam nije rekao da škola ne stoji iza ovog puta i da je to nekakav privatni aranžman", ističe jedan od roditelja za pomenuti portal.

Problem je, ukazuju roditelji, i sama destinacija, jer je Pravilnikom precizirano da se "za učenike prve trijade izlet organizuje na destinaciji koja je od škole udaljena najviše do 30 kilometara".

"Od osnovne škole 'Sveti Sava' do Tare ima 320 kilometara, odnosno deset puta više od propisanog. Na naš prigovor dobili smo odgovor da ekskurzija nije obavezna, ali to nije pitanje. Pravo pitanje je da li je ona po zakonu", kažu roditelji, prenosi "mojabanjaluka.info".

U Ministarstvu prosvjete i kulture rekli su da "učenici prvog, drugog i trećeg razreda mogu da idu na izlete".

"Škola u prirodi organizuje za učenike četvrtog i petog razreda, u trajanju do pet dana, a ekskurzija za učenike osmog ili devetog razreda, u trajanju do pet dana. Izlet je jednodnevni ili poludnevni odlazak u mjesto u kojem se škola nalazi ili van njega s ciljem ispunjavanja odgovarajućih ciljeva i zadataka osnovnog vaspitanja i obrazovanja", istakli su u Ministarstvu.

Ekskurzija, izleti i škola u prirodi realizuju se, po pravilu, na području Republike Srpske i FBiH, s tim da, navodi se dalje u odgovoru Ministarstva, ekskurzija može biti realizovana i izvan teritorije Republike Srpske i FBiH ukoliko postoji stručna opravdanost za tu vrstu realizacije.

"Škola informiše roditelje o programu ekskurzije, izleta i škole u prirodi i prikuplja podatke o zainteresovanosti roditelja za prisustvo učenika programu ekskurzija, izleta i škole u prirodi, a odluka roditelja o prisustvu učenika ovim vannastavnim aktivnostima je dobrovoljna", odgovorili su pomenutom banjalučkom portalu u Ministarstvu prosvjete i kulture.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS Dragan Gnjatić kaže da Pravilnik treba da se poštuje. Ne treba, dodaje on, praviti dramu oko dodatna dva ili tri kilometra, ali oko dodatnih 300 svakako treba.

"Učenici trećeg razreda su premali da bi išli na toliki put. Možda treba mijenjati i Pravilnik. Nastavnici i roditelji trebaju da sude o tome, jer oni to najbolje poznaju. Sada je odgovornost nastavnika pretjerana i ogromna", smatra Gnjatić.