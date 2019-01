Učenicima devetih razreda uvode testove za lakši odabir zanimanja

BANJALUKA - U devetim razredima osnovnih škola u drugom polugodištu ove školske godine biće uvedeni testovi profesionalne orijentacije na osnovu kojih će stručno osoblje u školama davati smjernice učenicima koju buduću srednju školu da upišu.

Naglasila je u petak ovo Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture RS, nakon sastanka sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola RS, sa kojima je razgovarala o važnim i aktuelnim pitanjima koja ih očekuju u narednom periodu.

Trivićeva je rekla da je rana selekcija još u osnovnoj školi značajna, te će na osnovu jedinstvenih testova za sve devete razrede pedagozi i psiholozi imati zadatak da utvrde čemu su djeca sklona, kakve vještine imaju za dalje obrazovanje.

"Potrebno je prvenstveno u sve uključiti i roditelje. Tako da će stručno osoblje u školama obaviti razgovore i sa djecom i sa roditeljima da im se ukaže šta su zapravo vještine i sklonosti djece, kako bi na neki način uticali na djecu da upišu određena zanimanja, odnosno ona za koja iskažu interesovanje", kaže Trivićeva.

Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca RS kaže da je rano usmjerenje u osnovnim školama izuzetno dobra stvar, te da im je drago što je nadležno ministarstvo imalo sluha i što je podržalo njihov prijedlog i smjernice za razvoj privrede.

"Mi smo tražili da se djeca usmjere za određena zanimanja. Oni sada imaju kratak period za devete razrede, ali to usmjeravanje bi trebalo krenuti već od šestog ili sedmog razreda. U svijetu to na neki način pomaže i smatram da je to prava stvar, jer se veći dio djece u srednje škole upiše bez ikakvog interesovanja, te završe pogrešnu školu i ništa ne znaju. Onaj ko radi posao koji voli, on ga i radi kako treba", rekao je Trivić i dodao da podržavaju da u samo usmjeravanje budu uključeni i roditelji, koji za dalje obrazovanje utiču čak i više nego djeca.

Na sastanku Trivićeve sa predsjednicima aktiva srednjih i osnovnih škola u RS bilo je riječi i o dualnom obrazovanju, te je ona istakla da su u cilju obezbjeđivanja redovne prakse dali nalog svim lokalnim zajednicama da do 31. januara dostave spisak privrednih subjekata koji su zainteresovani za odvijanje učeničke plaćene prakse u narednoj školskoj godini, da bi na osnovu toga mogli da planiraju i upisnu politiku za upis u srednje škole.

Spasoje Vasiljević, predsjednik Aktiva srednjih škola regije Doboj, kaže da su već na području Doboja imali sastanke za uvezivanje tržišta rada, između škola i privrede, te da pokušavaju učenicima učiniti što kvalitetniju praksu.

Kada je u pitanju kineski jezik u školama RS, Trivićeva kaže da će u drugom polugodištu u pojedinim školama gdje postoji interesovanje početi časovi kineskog jezika, prevashodno u Doboju, potom u Istočnom Sarajevu, a profesori će biti kako domaći studenti, tako i edukatori iz Kine. Ona kaže da su takođe obavili sastanak i sa Republičkim pedagoškim zavodom RS, koji će im do 20. februara dostaviti anketne upitnike koji će im pomoći da analiziraju šta je ono što je potencijalno potrebno mijenjati u osnovnom obrazovanju, te da će se inicijativa građana za besplatne udžebnike naći na sjednici Narodne skupštine RS.

Sve spremno za početak drugog polugodišta

Za početak nastave u drugom polugodištu u osnovnim i srednjim školama u RS je sve spremno i ono nesmetano može da počne, rekla je Natalija Trivić.

Kaže da većih problema za odvijanje nastave nema, osim u pojedinim slučajevima, koji su tehničke prirode po pitanju grijanja, što će riještiti do početka drugog polugodišta.

Sanja Munjiza, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola za grad Prijedor i Oštru Luku, kaže da na ovom području drugo polugodište može nesmetano da počne, te da posebnih problema nemaju, osim uvijek prisutnih poput ogreva i održavanja školskih objekata.