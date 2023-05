Učenicima u Doboju na raspolaganju dva nova zanimanja

DOBOJ - U potragu za budućim zanimanjem pohrlile su stotine učenika devetih razreda, koji su na sajmu zanimanja u Doboju otkrili da u šest srednjih škola od septembra na raspolaganju imaju i dva nova, te četiri deficitarna zanimanja.

"Tehničar informacionih tehnologija - to mi je zanimljivo i baš me privuklo. Odličan sam učenik, tako da nemam strah da li ću biti primljena. Međutim, strah me je u smislu da li ću pogriješiti školu, da li će mi se svidjeti", kazala je Elmedina Delić, učenica devetog razreda OŠ "Sveti Sava".

"Dvoumim se između opšteg i ginekološko-akušerskog smjera. Nisam još odlučila, ali prevladava opšti smjer, u tome se više pronalazim, vidjećemo. Lakše mi je za poslije da se opredijelim jer imam to neko opšte znanje. Uvijek sam bila odličan đak, mada znam da je uvijek borba za upis u Medicinsku. Dosta se brinem. Problem je u tome što nemam interesovanja za bilo koju drugu školu osim Medicinske", iskrena je Hana Ahmić, učenica OŠ "Milan Rakić" Kotorsko.

"Tehničar CNC mašina, to me zanima. Zanimljivo mi je raditi s kompjuterima. Zanimljiva mi je tehnologija uopšte, programiranje. Dobar sam đak - vrlo dobar, tako nešto između, ali nadam se da ću uspjeti", priča Goran Savić, učenik OŠ "Petar Petrović Njegoš" Boljanić.

Tehnička škola od ove jeseni školovaće 12 učenika u novom zanimanju: operater savremenim tehnologijama. Nakon više od decenije novo zanimanje nudi i Medicinska škola: ginekološko-akušerski tehničar, a na raspolaganju su 24 mjesta.

Saobraćajna i elektro škola nudi dva deficitarna zanimanja: vozač motornih vozila i rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova.

Budućim srednjoškolcima Stefan Vukmirović je objasnio zašto treba da se školuju baš za to struku.

"Škola nije teška, vrlo je zanimljiva. Ja sam izabrao ovaj poziv zbog ljubavi prema mašinama i motoristici. Tokom školovanja naučimo dosta toga - prvo o sklopovima mašina i o radu njihovih motora i svih mehanizama. Drugo, imamo praktičnu nastavu koja je vrlo učinkovita, skoro smo dobili simulator za vožnju i za pretovarne mašine, gdje u toku praktične nastave mi radimo neke tekuće radove na putevima. Poslije škole najvjerovatnije ću na neki kran ili bager, utovarivač", poručio je Stefan.

Na stipendiju i plaćene putne troškove mogu računati i đaci koji se odluče da upišu Ugostiteljsku i trgovinsku školu, smjer konobar, što je takođe traženo.

"Mi smo planirali pola odjeljenja, 12 učenika plus 12 poslastičari s obzirom na to da kada je u pitanju upis nije prevelik interes za to zanimanje. To je fenomen, dakle da je veoma traženo zanimanje u praksi, ali kada je riječ o upisu - nije pretjeran interes", izjavio je Predrag Pašić, direktor ove škole.

"Dosta osnovaca ne želi da upiše ovo zanimanje jer ih je sramota, a ovo zanimanje to uopšte nije. Konobar je danas vrlo cijenjen radnik, vrlo tražen i sa velikom platom", naveo je Saša Lekić, učenik drugog razreda.

Deveti razred završava 510 đaka koji mogu računati na 676 mjesta u šest srednjih škola: Gimnaziji "Jovan Dučić", Ekonomskoj školi, Saobraćajnoj i elektro školi, Tehničkoj školi, Ugostiteljskoj i trgovinskoj, te Medicinskoj školi.