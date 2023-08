Učenik generacije budućnost nauke vidi u kvantnom računarstvu

NOVI GRAD - Još sa četiri godine mladi Luka Nedimović iz Novog Grada počeo se zanimati za računare i informatiku, a kako kaže za "Nezavisne novine" to interesovanje prema nauci i računarstvu samo je rasla tokom školovanja.

Ovaj devetnaestogodišnjak Gimnaziju "Petar Kočić" u Novom Gradu završava kao učenik generacije i kao pobjednik republičkog takmičenja učenika srednjih škola u informatici, a svoje dalje školovanje nastavlja na čak dva fakulteta: Računarskom u Beogradu, na smjeru Računarske nauke, i na Prirodno-matematičkom u Novom Sadu, smjer Informacione tehnologije.

"Odlučio sam da svoje školovanje nastavim u Srbiji baš zbog te mogućnosti što sam uspio da izdejstvujem da paralelno studiram na dva fakulteta, na privatnom i državnom, a školujem se iz budžeta u Novom Sadu, dok sam zbog svojih raznih uspjeha tokom školovanja, na privatnoj instituciji u Beogradu, uspio da dobijem stipendiju za vrijeme mog četvorogodišnjeg školovanja. To mi mnogo znači i olakšaće mi studije i rasteretiti um sa finansija, da se mogu u potpunosti posvetiti nauci. Studiranje na dva fakulteta će mi omogućiti jednak nivo stručnog i teorijskog pristupa, koji zajedno čine jednu dobru cjelinu za dalji napredak", smatra Luka.

Dodaje da Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu ima opciju koja omogućava studentima da pohađaju predmete i sa drugih smjerova.

"Tako ću ja kao pojedinac moći da izučavam predmete sa smjera Fizika, kao što je kvantna mehanika, a to će mi biti izuzetno korisno i potrebno za dalji razvoj u oblasti koju izučavam, a to je kvantno računarstvo", kaže Luka i dodaje da će u oktobru učestvovati na Balkanskoj informatičkoj olimpijadi, koja će biti održana u Mariboru, Slovenija.

"Jako sam srećan što su mi roditelji dok sam još bio dijete dali slobodu da istražujem računare, a moj interes za informatiku je neki oblik biološke predispozicije. Kvario sam svoj prvi računar, ali ga i popravljao bezbroj puta i kroz taj neki proces samog izučavanja, igranja i kvarenja shvatio sam da je to ono što me zanima, a u osnovnoj i srednjoj školi se to uvjerenje samo učvrstilo", priča Luka i dodaje da je nastavnica Gordana Vujanović bila njegov vjetar u leđa i podržala ga u programiranju.

"Takmičarsko programiranje nije standardni oblik industrijskog programiranja. To je više vrsta sportskog programiranja, gdje rješavate nekoliko problema u kratkom periodu koji treba da budu jako optimizovani. Činjenica da se od sedmog razreda bavim takmičarskim programiranjem je uticala na mene i na način kako sam se postavio prema nauci", objašnjava Luka.

Dodaje da se osim takmičenja iz programiranja bavio i kreativnim projektima, robotikom, osvojio je mnoge nagrade, a na "Inostu mladih" okitio se sa dvije zlatne plakete i jednom bronzanom.

"Što se kvantnog računarstva tiče, to je interes koji se razvio malo kasnije, tačnije u drugom razredu srednje škole, kada se ta tehnologija i počela popularizovati i razvijati u svijetu. Postoji jedna specifična veza između mene i kvantnog računarstva, a to je činjenica da je to nova tehnologija, a ja sam uvijek volio da radim sa novim stvarima. Volim kada sam na samoj granici, gdje se stvari tek razvijaju, a kvantno računarstvo je novo i živo polje. Zbog takmičarskog programiranja stvorio se kod sebe afinitet prema stvarima koje rade jako brzo i volim da optimizujem programe da rade na što brži način", objašnjava Luka sa osmijehom i dodaje da je fascinantno kako se nauka razvija, a posebno polje kvantnog računarstva, ali i vještačke inteligencije.

"Postoji jedno polje gdje se vještačka inteligencija i kvantno računarstvo preklapaju, i ja smatram da će upravo kvantno računarstvo ubrzati to polje. Vještačka inteligencija, o kojoj mi danas pričamo, će biti mala stvar u odnosu na ono što nam tek dolazi. Pošto na našim prostorima ne postoji dovoljno resursa za izučavanje ove materije, vjerovatno ću dalje izučavanje nastaviti negdje vani, ali gdje god da me nauka odvede nastojaću da popularizujem informacionu scenu u BiH", kaže Luka i dodaje da se nada da će više mladih pokazati interesovanje prema ovoj grani nauke.

"Savjetujem mladima da se posvete programiranju i nauci, sa sugestijom da istraže kvantno računarstvo i nove tehnologije. To kažem prvenstveno jer primijetim da se pojavljuje jedan malo negativniji trend, gdje se ljudi bave tim 'sigurnim' tehnologijama, koje su stare 20, pa i 30 godina. Naravno, nije da ne poštujem te ljude, ali bilo bi zanimljivije da se mladi posvete novim tehnologijama i da ih počnemo razvijati na našim prostorima, koliko je to moguće", zaključio je Luka koji je za izuzetne rezultate koje je ostvario na takmičenjima iz informatike nagrađen i srebrnom plaketom opštine Novi Grad.