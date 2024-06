Učenike u Srpskoj od jeseni očekuju novi udžbenici, evo i koji

ISTOČNO SARAJEVO - Pred učenicima osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj od naredne školske 2024/25. godine naći će se novi udžbenici, pa će tako školarci znanje usvajati iz najmanje 17 novih knjiga.

Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva istakli su za "Nezavisne novine" da će se od naredne školske godine u osnovnim školama naći deset novih udžbenika.

"Novi udžbenici za osnovnu školu su prva knjiga (udžbenički komplet za prvi razred osnovne škole), matematika za peti razred i radna sveska za matematiku, istorija za šesti razred, istorija za sedmi razred, čitanka za osmi razred, fizika za osmi razred, zbirka zadataka za fiziku za osmi razred, osnovi informatike za osmi razred, matematika za deveti razred i zbirka zadataka iz matematike za deveti razred", istakli su oni i dodali da je u proceduri odobravanja i rukopis udžbenika digitalni svijet za četvrti razred osnovne škole, te da očekuju povratnu informaciju za ovaj udžbenik.

Novi udžbenici će se naći i pred srednjoškolcima u Srpskoj, pa će tako za njih biti spremno najmanje sedam novih knjiga.

"U školskoj 2024/25. godini novi udžbenici za srednju školu su sociologija za treći i četvrti razred gimnazije, higijena sa zdravstvenim vaspitanjem za drugi razred srednje škole, struka zdravstvo, zanimanje medicinski tehničar, akušersko-ginekološki tehničar, fizioterapeutski tehničar i pedijatrijski tehničar, za treći razred za zanimanje farmaceutski tehničar i za prvi razred za zanimanje zubno-stomatološki tehničar, računari i programiranje za drugi razred srednje škole, struka mašinstvo i obrada metala, zanimanje mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i tehničar CNC tehnologija, bezbjednost i regulisanje saobraćaja za drugi razred srednje škole, zanimanje vozač motornih vozila, struka saobraćaj, estetsko oblikovanje za drugi razred srednjih stručnih škola, struka tekstilstvo i kožarstvo, zanimanje modni krojač, bankarsko poslovanje za treći razred srednjih stručnih škola, struka ekonomija, pravo i trgovina, zanimanje bankarski tehničar, kao i zbirka zadataka iz privredne matematike za treći i četvrti razred srednje stručne škole za sva zanimanja struke ekonomija, pravo i trgovina", naveli su iz Zavoda za "Nezavisne".

Kako dodaju, u proceduri odobravanja je još nekoliko rukopisa udžbenika za srednje škole, a po dobijanju odobrenja za ove udžbenike pristupiće i njihovoj pripremi i objavljivanju.

Kako su istakli, razlozi za objavljivanje novih udžbenika su brojni.

"Za osnovnu školu iskazana je potreba za novim udžbenicima zbog donošenja novih programa, došlo je do izmjene i modernizacije nastavnih programa ili do uvođenja novog predmeta. Do sada nismo imali udžbenik digitalni svijet za četvrti razred. Učenici u Republici Srpskoj prošle godine dobili su udžbenik digitalni svijet za treći razred, nakon što je ovaj predmet uveden u sve škole Republike Srpske. Ove godine iskazana je potreba za digitalnim svijetom za četvrti razred, što smo i obezbijedili i čekamo odobrenje", istakli su iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva.

Prema njihovim riječima, odobreni udžbenici su usklađeni sa novim programom i urađeni u skladu sa standardima za izradu udžbenika.

"Kod izmjene nastavnih programa važno je napomenuti da je zakonom definisano da se adaptacija udžbenika vrši ukoliko je došlo do izmjene jedne četvrtine sadržaja, a ukoliko je riječ o izmjenama većim od toga, sprovodi se procedura izbora novog udžbenika", objasnili su oni za "Nezavisne novine".

Objavljivanje novih udžbenika, posebno za predmete strukovnih zanimanja, pohvalnim smatra Suzana Švraka, direktorica Centra srednjih škola "Ivo Andrić" Prnjavor.

"Postoji opravdana potreba da se objave novi udžbenici sa novim sadržajem i da se prilagode trenutku, te da se, naravno, izbace i nepotrebni sadržaji, pogotovo kada su u pitanju srednje stručne škole, gdje je poseban akcenat dat baš na struku i segmente koji se odnose na kvalitetnije obrazovanje u tom smislu", rekla je Švraka za "Nezavisne novine".

Iz Zavoda ističu da se svake godine povećava broj udžbenika u određenim strukama i zanimanjima, te da na taj način žele omogućiti kvalitetnije školovanje tim učenicima.

"U srednjim školama, pored potrebe za usklađivanjem udžbenika opšteobrazovnih predmeta sa modernizovanim programima, postojala je potreba za obezbjeđivanjem udžbenika u strukama i zanimanjima gdje do sada nismo imali udžbenike i to jeste naš najveći uspjeh", ističu oni.

