Udžbenici za novu školsku godinu u knjižarama, po istoj cijeni

ISTOČNO SARAJEVO - Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo odštampao je i dostavio svim svojim knjižarama u Republici Srpskoj udžbenike za školsku 2020/2021. godinu po istoj cijeni kao prethodne godine, izjavio je Srni direktor Zavoda Bojan Đenić.

"Udžbenici su dostavljeni i svim ostalim knjižarama u Republici Srpskoj, sa kojima je Zavod potpisao ugovor, a što je ustaljeni postupak", rekao je Đenić i dodao da je ove godine odštampan novi udžbenik matematike za drugi razred osnovne škole, kao i njemačkog jezika za osmi razred, a riječ je o knjizi sa CD-om i sveskom.

Prema njegovim riječima, na zahtjev Republičkog pedagoškog zavoda urađena je adaptacija "Prve knjige".

Kada je riječ o novim udžbenicima za srednje škole, Đenić je rekao da ih je odštampano osam - "Čitanka" za prvi razred gimnazije, koja će se ovih dana naći u knjižarama, "Čitanka" za treći razred gimnazije, "Čitanka" za treći razred srednjih stručnih škola, te "Čitanka" za četvrti razred tehničkih škola.

"Tu su još `Medijska komunikacija` za drugi razred srednjih stručnih i tehničkih škola, Marketing u turizmu za četvrti razred za turističke tehničare, Istorija za četvrti razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smjera, te za treći razred gimnazije prirodno-matematičkog smjera", naveo je Đenić.

Prema riječima direktora Zavoda, urađen je i udžbenik "Kultura i religija" za prvi i drugi razred srednje škole, koji je odobren pred sam početak prošle školske godine, ali se nije našao na spisku novih udžbenika.

Kada je riječ o predškolskim ustanovama, Đenić je naglasio da je Zavod odštampao udžbenik "Moja predškolska radilica", koja je namijenjena djeci koja pohađaju program pripreme pred školu, te udžbenik "Moja predškolska knjiga".

Đenić je, govoreći o digitalizaciji udžbenika, ukazao da je Zavod prošle godine uspješno realizovao projekat digitalizacije sadržaja "Geografije" za šesti razred, dodajući da je za ovu školsku godinu završena digitalizacija sadržaja "Geografije" za sedmi, osmi i deveti razred, "Istorije" za šesti razred i "Srpskog jezika i jezičke kulture" za treći razred.

"To će se stalno dopunjavati po potrebi, tako da će svi ovi digitalni sadržaji biti dostupni i nastavnicima i učenicima da ih koriste na računarima, tabletima, mobilnim telefonima", pojasnio je Đenić.

On je podsjetio da su i ove, kao i prethodnih godina, udžbenici za prvi i drugi razred osnovne škole besplatni, te da su isporučeni svim osnovnim školama prema zahtjevima koji su dostavljeni Zavodu.

Đenić je istakao da su od ove godine besplatni udžbenici za svako treće i naredno dijete.

"Dostavili smo i te komplete udžbenika prema spiskovima koje su nam škole u Republici Srpskoj dostavile", rekao je Đenić i dodao da su za porodice sa četvoro i više djece udžbenici za školovanje besplatni za odlične učenike.

On je naglasio da Zavod u svojim knjižarama svim roditeljima nudi kupovinu udžbenika i pribora na rate, što je ustaljena praksa svake godine, dodajući da, osim toga, ovo preduzeće ima potpisane ugovore o kupovini udžbenika i pribora na rate sa sindikalnim organizacijama, firmama, opštinama u Srpskoj.

"Gledali smo, maksimalno, koliko možemo, da izađemo u susret roditeljima, kako bi se njihov budžet što manje opteretio", rekao je Đenić.

Govoreći o dodjeli nagrada "Zlatna sova" i "Sovica", Đenić je rekao da zbog epidemije virusa korona to neće biti realizovano kao prethodnih godina.

"Do sada se to radilo 4. septembra – na Dan Zavoda, ali, zbog epidemije, to nećemo moći da uradimo. Plakete i nagrade biće dodijeljene dobitnicima, promocije tih izdanja su trebale biti na banjalučkom Sajmu knjige, ali on ove godine neće biti održan. Čekamo informaciju o održavanju Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu", kaže Đenić.

Prema njegovim riječima, Zavod će u ovoj godini štampati nova izdanja knjiga za školsku lektiru.

"Dobili smo saglasnost Fondacije `Branko Ćopić` za izdanje njihovih lektira i to je nešto novo jer do sada Zavod nije imao u svom izdanju nijedno djelo ovog pisca, a, mislim, da ćemo u ovoj godini imati dva njegova izdanja", istakao je Đenić.