Umro profesor Borislav Railić

DERVENTA – Borislav Railić, penzionisani profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, preminuo je 14. januara ove godine u Beogradu u 73. godini, saopšteno je iz ove ustanove.

Kako ističu, profesor Railić rođen je 25. septembra 1951. godine u selu Gornji Detlak kod Dervente.

"Osnovne studije završio je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1981. godine, gdje je stekao zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede. Na Fakultetu poljoprivrednih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, magistrirao je 1991. godine sa temom magistarskog rada 'Uticaj strukture transportnog voza i udaljenosti parcele na efikasnost transporta", a doktorsku tezu 'Efikasnost mehanizovane berbe i sušenja duvana' odbranio je 2002. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu", navode iz Univerziteta u Banjaluci.

Dodaju da je Railić na Univerzitetu u Banjaluci bio angažovan od 1994. godine, gdje je biran u saradnička i nastavnička zvanja do redovnog profesora.

"Od 2005. do 2007. godine bio je i prodekan za naučnoistraživački rad na Poljoprivrednom fakultetu, a kasnije i član Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci. U periodu od 1981. godine do 1992. godine bio je zaposlen u poljoprivrednom preduzeću 'Poljoprivredik' iz Dervente, kao direktor OOUR-a, dok je u periodu od maja 1997. godine do maja 1998. godine obavljao i poslove na projektu obnove poljoprivredne mehanizacije na ratom opustošenim područjima opština Mrkonjić Grad, Ribnik i Šipovo, pri kancelariji za implementaciju projekata Svjetske banke, kao menadžer za mehanizaciju ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske", navode u saopštenju.

Dodaju da tačan datum komemoracije povodom smrti profesora Railića i sahrane biti naknadno saopšteni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.