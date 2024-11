UniCredit Fondacija daje 14 miliona evra za programe podsticanja školovanja mladih

UniCredit Fondacija pokrenula je novu inicijativu kroz platformu UCF Edu-Fund, s ciljem osnaživanja budućih generacija u Evropi.

Fondacija je kontinuirano posvećena pružanju prilike mladima za kvalitetno obrazovanje, s posebnim fokusom na rješavanje problema ranog napuštanja školovanja te posljedično nedovoljno razvijenih vještina mladih koje su im potrebne za studiranje ili za njihov ulazak na tržište rada.

Inicijativa je primarno namijenjena organizacijama koje djeluju u 12 zemalja u kojima posluje Grupa UniCredit, uključujući Bosnu i Hercegovinu u kojoj su prisutne dvije banke članice, UniCredit Bank a.d. Banja Luka i UniCredit Bank d.d. Mostar, a čiji su programi usmjereni učenicima osnovnih i srednjih škola, uzrasta od 11 do 19 godina.

Neprofitne organizacije koje prepoznaju obrazovne potrebe mladih te djeluju na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Austrije, Bugarske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije, Rumunije, Srbije, Slovačke i Slovenije, mogu da do aprila 2025. godine apliciraju za sredstva u okviru Fonda čija ukupna vrijednost iznosi do 14 miliona evra. Organizacijama su na raspolaganju tri vrste finansiranja, a iznosi podrške kreću se u rasponu od 100.000 evra do više od milion evra.

Prateći smjernice ovogodišnjeg Svjetskog dana vještina mladih Ujedinjenih naroda, UniCredit Fondacija kroz najnoviju inicijativu naglašava važnost programa koji usvajaju holistički pristup ovoj temi, pomaže u smanjenju obrazovnog jaza, a ujedno osnažuje otpornost zajednice i podstiče ekonomski rast, usmjeravajući se prema postizanju pravednijeg i uravnoteženijeg društva.

Osnaživanjem zajednica u kojima UniCredit Grupa posluje i rješavanjem problema obrazovnog siromaštva, UniCredit Fondacija otvara put pravednijoj i prosperitetnijoj budućnosti za dobrobit budućih generacija.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem web stranice Platforma UCF Edu-Fund.

