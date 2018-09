Unija studenata RS: Produžiti ispitni rok za stare studente

BANJALUKA - Unija studenata Republike Srpske zatražila je danas od rektora oba javna univerziteta da omoguće studentima po starom nastavnom programu da izlaze na ispite do kraja decembra, kako bi se, prilikom formiranja nove zakonodavne vlasti, produžio rok za završetak studija po starom programu.

"Zahtijevamo od rektora oba javna Univerziteta do omoguće 'starim studentima' izlaske na ispit do kraja decembra 2018. godine, da bi se prilikom formiranja nove zakonodavne vlasti, produžio rok za završetak studija po starom nastavnom planu i programu 'starim studentima'. Na nekim fakultetima prelazak na studiranje po bolonjskom sistemu obrazovanja bi značio dodavanje novih obaveznih predmeta ovim studentima, i to čak osam ili više ispita", navodi se u saopštenju ove organizacije.

Iz ove asocijacije ističu da bi prelazak na bolonjski sistem obrazovanja u ovom slučaju bio prihvatljiv samo pod uslovom da ti isti studenti ne dobiju nijedan novi ispit, jer su oni polagali ispite koje studenti po novom nastavnom planu i programu nisu polagali.

Rok za završetak studija studenata koji studiraju po starom nastavnom planu i programu je 30. septembar, dok na oba javna univerziteta u Srpskoj ima ukupno 1.560 studenata koji studiraju po starom nastavnom planu i programu.

Unija studenata, takođe, postavlja pitanje da li će studenti, koji su smješteni u paviljonima jedan i dva banjalučkog Studentskog centra "Nikola Tesla", imati gdje da borave u periodu od početka akademske godine do završetaka sanacionih radova na tim objekatima.

Ova organizacija se protivi i mogućnostima da dođe do povećanja cijena studentskog smještaja u tim objektima po završetku njihove sanacije.

Nastava za studente prvog ciklusa studija počeće 8. oktobra.