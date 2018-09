Unija studenata RS strahuje da svi studenti neće imati smještaj

BANJALUKA - Unija studenata RS tvrdi da rekonstrukcija prvog i drugog paviljona Studentskog centra "Nikola Tesla" Banjaluka nije ni približno gotova, a nastava za studente prvog ciklusa studija počinje 8. oktobra, pa strahuju da svi studenti neće imati adekvatan smještaj.

Naime, Unija studenata RS u otvorenom pismu juče je postavila pitanje da li će studenti koji su smješteni u paviljonima jedan i dva imati gdje da borave u periodu od početka akademske godine do završetaka radova na tim objekatima.

Savan Vujin, potpredsjednik Unije studenata RS, ističe da je prvobitno bilo najavljeno da će rekonstukcija studentskog doma biti završena krajem septembra.

"Prvobitno je bilo priče da će rekonstukcija biti završena do 30. septembra, a sad se pominje 8. oktobar, pa neka neko studentima tačno kaže kada će biti gotovo", ističe Vujin za "Nezavisne".

Dodaje da drugi paviljon možda i bude završen do 8. oktobra, ali da studenti u prvi paviljon sigurno neće moći da se usele do decembra.

"Šta ako ne bude završena rekonstukcija drugog paviljona do 8. oktobra, a brucošima kreću predavanja? Oni neće imati gdje biti, ko će njima obezbijediti smještaj. Da li će im Ministarstvo ili Studentski centar refundirati taj novac, kada budu prinuđeni da plate privatni smještaj", pita Vujin.

Uniju studenata brinu i indicije da će doći do poskupljenja smeštaja kada bude završena rekonstukcija.

Ljubiša Karlica, predsjednik Skupštine studenata SC "Nikola Tesla", rekao je za "Nezavisne" da prestavnici Unije studenata treba više da se upute u sam proces rekonstukcije paviljona.

"Treba da odu do doma te da pročitaju ugovore, gdje piše da će radovi na drugom paviljonu s kuhinjom biti gotovi do kraja septembra", kazao je Karlica i dodao da je ugovorom predviđeno da prvi paviljon bude završen do 20. novembra.

On tvrdi da će studenti u novoj akademskoj godini ući u nove prostorije.

Komentar Zoran Babić, direktora SC "Nikola Tesla", juče nismo dobili jer se nije javaljao na naše telefonske pozive.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS ističu da imaju čvrsta uvjeravanja izvođača radova i rukovodstva ovog studentskog centra da će radovi i smještaj studenata biti završeni u predviđenim rokovima.

"Rok za završetak radova na obnovi paviljona dva i studentske menze odnosio se na kraj septembra, dok je rok za završetak radova na obnovi prvog paviljona bio nešto duži zbog kasnijeg početka radova", kazali su iz resornog ministarstva.

Vlada RS je za obnovu dva paviljona SC "Nikola Tesla", koji su oštećeni u olujnom nevremenu krajem prošle godine, obezbijedila više od 3,3 miliona KM, kako bi studenti imali što kvalitetnije uslove za stanovanje i rad.

Stari studenti

Unija studenata RS zatražila je od rektora oba javna univerziteta da omoguće studentima po starom nastavnom programu da izlaze na ispite do kraja decembra, kako bi se, prilikom formiranja nove zakonodavne vlasti, produžio rok za završetak studija po starom programu.