Univerziteti iz Srpske upisani u registar akreditovanih ustanova

BANJALUKA - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta nakon nekoliko mjeseci opstrukcija konačno je dva javna univerziteta, u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, upisala u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

"Radi se o institucionalnoj akreditaciji i ostalo je još akreditacija studijskih programa. I dalje tvrdim da nije postojao nijedan razlog da se oba javna univerziteta u Republici Srpskoj ne upišu u registar. Nadam se i očekujem da će vrlo brzo biti akreditovani i studijski programi na ovim univerzitetima", rekao je za "Nezavisne" Slobodan Stanić, zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Ono što je bitno jeste da je sa ovom akreditacijom pokriven cijeli period i univerziteti su praktično u kontinuitetu akreditovani, što na kraju krajeva znači da studenti neće imati nikakvih problema prilikom upisa druge, treće ili četvrte godine u zemljame Evrope ili regiona.

Da je Agencija akreditovala oba javna univerziteta u Republici Srpskoj, potvrdio je i Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, koji je na svom Twitter nalogu objavio rješenja o akreditaciji, uz komentar da mu je zadovoljstvo da obavijesti javnost da je nakon pregovora između dvije agencije u srijedu, uz njegovo posredovanje i prisustvo eksperata iz TAIEX misije, okončana kriza "i od strane direktora Agencije BiH doneseno rješenje o upisu naša dva javna univerziteta u registar".

Prema nezvaničnim informacijama, najviše zasluga zbog čega je Enver Halilović, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, na kraju popustio i upisao oba javna univerziteta u registar, upravo ima TAIEX misija, koja je svojim autoritetom i činjenicama "natjerala" Halilovića da donese rješenja o akreditaciji.

Podsjećanja radi, Halilović je, prema tvrdnjama iz Republike Srpske, mimo svih pravila i zakona odbio da u registar upiše dva javna univerziteta u Republici Srpskoj - u Banjaluci i Istočnom Sarajevu. Halilović je odbio upis i pored toga što je Komisija za davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova na osnovu ranije pozitivnih mišljenja nadležnih komisija preporučila da se akredituju univerziteti u Republici Srpskoj. Zanimljivo je da je Komisija preporuke dala za upis tri univerziteta, i to Univerziteta u Zenici, i univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, međutim Halilović je na kraju odobrio upis samo visokoobrazovne ustanove u Zenici. Takođe, zanimljivo je i to da je iz same Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta na protokol tada otišlo rješenje o akreditaciji, ali je Halilović to rješenje, kako je tada tvrdio Stanić, mimo svih pravila povukao i odlučio samostalno, mimo mišljenja nadležnih komisija i eksperata, a zatim napravio novo rješenje. Kasnije, zbog Halilovićevih opstrukcija, protiv njega je Tužilaštvu BiH podnesena i krivična prijava, a SIPA je u avgustu prošle godine ispitala i samog Halilovića, ali i još neke ljude iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Tada su i u SIPA potvrdili da preduzimaju mjere i radnje s ciljem prikupljanja obavještenja koja se odnose na Agenciju.